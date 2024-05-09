"Мы сильные! Мы нация": Минобороны выпустило мощный ролик в поддержку ВСУ

Украинцы в сети подчеркнули, что сила нашего народа в единстве

Министерство обороны Украины выпустило эмоциональный ролик в поддержку украинских военных. Защитникам напомнили, что в них верят и непременно ждут дома.

Видео опубликовали на официальных страницах Минобороны. В комментариях сотни украинцев высказали слова поддержки украинским воинам.

"Мы ждем. Мы верим. Мы молимся", — такие слова написаны в самом начале ролика.

Защитникам напомнили, что в окне их домов всегда будет гореть свет для них; их теплая постель всегда будет расстелена; на плите всегда будет ждать любимое блюдо. Как только воины вернутся домой, их будут ждать прогулки, теплые объятия, душевные разговоры и многое другое, чего не хватает им и их близким.

"Тебя ждут в школе, в твоей церкви, на твоей улице. В твоем доме о тебе видят сны. Ты всегда перед глазами. По тебе плачут и молятся о тебе… Мы будет делать все, чтобы скорее обнять тебя", — говорится в ролике.

Защитникам напомнили, что, когда они дома, то вся страна превращается в одну большую в семью, укрепляется нация.

"Мы больше, чем семья. Мы сильные. Мы нация", — сказано в конце ролика.

В сети украинцы отметили, что их воодушевило это видео. А в единстве украинцев не только сила и мудрость, но и победа.

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