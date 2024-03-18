"Боєць має не просто вижити": у ТЦК розповіли, звідки береться мотивація у мобілізованих

Під час навчання з мобілізованими відбуваються певні зміни

Мотивація мобілізованого набувається в процесі навчання. Вже на цьому етапі до кожного приходить розуміння, що він не просто громадянин з вулиці, який ховався від ТЦК, а що він військовослужбовець.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" повідомив речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) майор Роман Істомін. За його словами, мобілізовані близько місяця проходять базову військову підготовку.

"Вони одягнені за формою, їм видали зброю, засоби захисту, у них нормальне харчування. Бачать, що армія всім забезпечена і сильна (звісно, волонтери допомагають з тим, чого держава не може дати). І вже на цьому етапі до кожного приходить розуміння, що він не просто громадянин з вулиці, який ховався від ТЦК, а що він військовослужбовець, який може і мусить захистити свою країну. У нього для цього є навички, вміння. Ось його побратими і його підрозділ", — підкреслив Істомін

Він також зазначив, що коли у складі свого підрозділу боєць опиняється на позиції, до нього приходить усвідомлення, що він не може підвести товаришів, що позаду нього — цивільне населення, яке потрібно захистити. За словами майора, хоч би хто і як був немотивований у цивільному житті, але коли він стає до бою, то це вже інша людина.

"Адже протягом процесу підготовки він проходить низку метаморфоз. У нього є чітка установка: він має не просто вижити, а виконати завдання і вижити", — підкреслив він.

Істомін також вважає, що у випадку, якщо людина думає, що піде в ЗСУ й загине, то "вона сама себе поховає ще до бою".На його думку, якби всі так думали, то вже не було б кому виконувати бойові завдання.

"Однак навчені й досвідчені бійці далеко не завжди отримують поранення чи гинуть. Звісно, кожен бачить те, що хоче. Багато цивільних, для яких "війни нема", бачать її хіба що в некрологах. А хтось, кому не байдужа наша боротьба, надихається відео чи публікаціями про роботу українських підрозділів, розповідями про наших воїнів і долучається до опору окупантам зі зброєю в руках чи до волонтерського руху", — зазначив майор.

Істомін розповів, що найбільше може мотивувати бійця. На його думку, одним з найсильніших мотиваторів є кадри з деокупованих територій.

"Після Бучі, коли ми побачили справжнє обличчя російського солдата, кожен мав би усвідомити, що будь-яке місто може стати Бучею, якщо ворога не перемогти. Ми ж захищаємо не просто абстрактну країну чи територію, а захищаємо свої міста, свої родини. І у багатьох саме це є основним мотивом — бажання захистити свою родину", — заявив майор.

Водночас Істомін наголосив і на матеріальній складовій служби в армії. На його думку, тут "все досить непогано".

"Мобілізований отримує грошове забезпечення у розмірі понад 20 тисяч гривень, щойно приходить у навчальний центр. Якщо несе бойове чергування не на лінії зіткнення, додатково отримує ще 30 тисяч. Якщо виконує завдання на передовій, то до базових 20 тисяч додатково має ще 100 тисяч. Як на мене, для людей, які шукають фінансового забезпечення, це добре", — підсумував майор.

Детальніше про тему мобілізації та низької мотивації ставати на захист Батьківщини у значної категорії громадян призовного віку, читайте в матеріалі "Телеграфа": Майор ЗСУ розповів, як батальйон "немотивованих" бійців чотири місяці тримав оборону на авдіївському коксохімі.

Нагадаємо, омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що працівники ТЦК не мають отримувати додаткові повноваження щодо перевірки громадян навіть в умовах воєнного стану. Адже це обмеження прав людей.