Зеленський приїхав до Харкова на тлі посилення російського терору: чим зайнявся насамперед

У п’ятницю, 24 травня, президент України Володимир Зеленський відвідав Харків. Робочий візит відбувається на тлі посилення обстрілу міста.

Глава держави зустрівся з місцевою владою та обговорив питання, пов’язані з оперативною обстановкою. Про це повідомляє пресслужба президента.

"Сьогодні в Харкові. Провів нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону", — йдеться у повідомленні.

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