Зеленский приехал в Харьков на фоне усиления российского террора: чем занялся в первую очередь

В пятницу, 24 мая, президент Украины Владимир Зеленский посетил Харьков. Рабочий визит происходит на фоне усиления обстрелов города.

Глава государства встретился с местными властями и обсудил основные вопросы, связанные с оперативной обстановкой в области. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Сегодня в Харькове. Провел совещание по оперативной обстановке в регионе и подготовке к отопительному сезону", — говорится в сообщении.

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