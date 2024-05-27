В Україну прийшов 5G: дізнайтеся, чи підтримує ваш Android нову технологію (список моделей)

Серед смартфонів є і дорогі, і бюджетні пропозиції

Сьогодні, 27 травня, в Україні успішно протестили мобільну мережу 5G. Ймовірно, багатьом власникам сучасних смартфонів стало цікаво, чи підтримує їхній ґаджет сучасну технологію. Раніше ми писали про перелік моделей iPhone, які можуть використовувати 5G, а тепер пропонуємо добірку моделей телефонів на операційній системі Android.

Якщо ви вже користуєтеся телефоном на системі Android або плануєте купити собі новенький ґаджет, то ця підбірка точно буде для вас корисною. "Телеграф" зібрав інформацію про різні моделі, від різних виробників.

Смартфони від Samsung

Сучасні флагманські моделі Samsung підтримують технологію 5G. Якщо говорити про лінійку Galaxy S, то всі моделі, починаючи від Samsung Galaxy S20 підтримують технологію 5G.

Samsung Galaxy S20 і варіації (S20+, S20Ultra)

Samsung Galaxy S21 і варіації (S21+, S21Ultra)

Samsung Galaxy S22 і варіації (S22+, S22Ultra)

Samsung Galaxy S23 і варіації (S23+, S23FE, S23Ultra)

Samsung Galaxy S24 і варіації (S24+, S24Ultra)

Також підтримують технологію 5G моделі з лінійки Galaxy A:

Galaxy A25

Galaxy A35

Galaxy A55

В лінійці Galaxy М, зв’язок 5G підтримують такі моделі:

Galaxy M15

Galaxy M34

Galaxy M14

Також підтримують технологію 5G моделі Galaxy Foldables:

Galaxy Flip5

Galaxy Fold5

Смартфони від Xiaomi

Деякі моделі телефонів від Xiaomi підтримують 5G технологію починаючи з 2021 року. Проте більшість вже з 2022 року. Зокрема, серед популярних моделей:

Xiaomi Redmi Note 10 5G

Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Xiaomi Redmi Note 13 та Xiaomi Redmi Note 13 Pro+

Xiaomi Poco X5 та Xiaomi Poco X5 Pro

Xiaomi Poco X6 та Xiaomi Poco X6 Pro

Xiaomi 12 та Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 13 та Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 14 та Xiaomi 14 Pro

Смартфони від Huawei

Huawei Mate Xs 2

Huawei Mate 40 Pro та Huawei Mate 40 Pro+

Смартфони від Realme

Realme 9 та Realme 9 Pro

Realme 10 та Realme 10 Pro

Realme 11 та Realme 11 Pro

Realme 12 та Realme 12 Pro

Realme GT

Realme Narzo 30

У таких виробників сучасних смартфонів, як Lenovo, ASUS, ZTE, Honor чи Google також є чимало моделей телефонів, які підтримують технологію 5G. Перелік моделей насправді настільки великий, що й осягнути складно.

Якщо ви бажаєте придбати собі новий телефон, то радимо відфільтрувати пошуковий запит на сайті онлайн-магазину, обравши опцію "підтримка 5G". Таким чином, всі запропоновані вам моделі підтримуватимуть цю технологію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як переключити телефон на іншу мобільну мережу: корисний лайфхак під час блекауту.