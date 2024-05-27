В Україні запускатимуть 5G: перевірте, чи підтримує ваш iPhone нову технологію (список моделей)
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Компанія Apple дивиться у майбутнє
На тлі новин про те, що в Україні в тестовому режимі запустили мобільну мережу 5G, власникам сучасних смартфонів стало цікаво, чи підтримує їхній ґаджет таку технологію. Якщо говорити про смартфони компанії Apple, то починаючи з 2023 року, остання лінійка iPhone 15, а також SE (2022), серія 13 та серія 12 підтримують технологію 5G.
Якщо ви вже користуєтесь iPhone або збираєтеся придбати собі новенький, то напевно вам цікаво, чи підтримує ваш телефон або iPhone, який ви збираєтеся купити, 5G. Відповідь, скоріше за все, позитивна. Всі нові iPhone підтримують 5G.
Детальний перелік моделей iPhone, які підтримують технологію 5G.
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone SE (3-го покоління)
При цьому, якщо у вас iPhone 11 або старше, то технологія 5G вам недоступна. Доведеться оновити телефон, щоб користуватися всіма перевагами швидкого стільникового зв’язку.
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