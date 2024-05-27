В Україні запускатимуть 5G: перевірте, чи підтримує ваш iPhone нову технологію (список моделей)

Компанія Apple дивиться у майбутнє

На тлі новин про те, що в Україні в тестовому режимі запустили мобільну мережу 5G, власникам сучасних смартфонів стало цікаво, чи підтримує їхній ґаджет таку технологію. Якщо говорити про смартфони компанії Apple, то починаючи з 2023 року, остання лінійка iPhone 15, а також SE (2022), серія 13 та серія 12 підтримують технологію 5G.

Якщо ви вже користуєтесь iPhone або збираєтеся придбати собі новенький, то напевно вам цікаво, чи підтримує ваш телефон або iPhone, який ви збираєтеся купити, 5G. Відповідь, скоріше за все, позитивна. Всі нові iPhone підтримують 5G.

Детальний перелік моделей iPhone, які підтримують технологію 5G.

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (3-го покоління)

При цьому, якщо у вас iPhone 11 або старше, то технологія 5G вам недоступна. Доведеться оновити телефон, щоб користуватися всіма перевагами швидкого стільникового зв’язку.

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