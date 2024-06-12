Все вивозять на експорт? Чому в Україні рекордно дорожчає зерно

Пекарі скаржаться на дефіцит пшениці

В Україні почалися проблеми з пшеницею й кукурудзою старого врожаю. Представники харчопрому скаржаться, що не можуть закупити зерно — товарні партії в дефіциті й дуже дорогі.

Про це йде мова в авторській статті на сайті "Телеграф": "Чому дорожчає хліб і чи можна їсти макарони за 10 гривень — пояснюють експерти".

"Важко знайти товарні партії пшениці 2-го й 3-го класів. Через це і сама пшениця, і борошно відповідно різко зросли в ціні. Борошно за минулий місяць додало 30%, купуємо по 11 гривень за кілограм без ПДВ", — розказує президент Всеукраїнської асоціації пекарів, директор ТОВ "Київ Хліб" Юрій Дученко.

На підприємствах підозрюють, що зерно неконтрольовано вивозять з країни. Мовляв, скоро й на хліб не залишиться.

"Вивезли вже все нормальне зерно, тому ціни просто рекордні, хоча й задорого не завжди купиш, — скаржиться голова концерну "Ярослав" (в його структуру входить Київська макаронна фабрика) Олександр Барсук. Він додає, концерн піднімає ціни на макарони на 2 гривні за кілограм.

Ціна пшениці в Україні дійсно б’є рекорди. За даними аналітиків Grain Trade, вона сягнула найвищого з довоєнних часів рівня — 9700-10 000 гривень за тонну на продовольчу пшеницю та 9100-9300 — на фураж.

Те саме з кукурудзою.

Керівник аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин зазначила, що тривалий час з початку війни ціни на кукурудзу в нашій країні були вкрай низькими — аж до того, що заганяли аграріїв у мінус. Та за останній місяць ситуація кардинально змінилася — ціна зросла на 1200 гривень за тонну (до 6800 грн).

Аграрії підтверджують активізацію експорту.

"Зараз є можливість експортувати. У квітні наша компанія відвантажила обсяг зернових, співставний з довоєнним", — каже директор з торгівлі компанії "Нібулон" Володимир Славінський.

Охочих купувати зерно у світі все більше. Нещодавно продовольча організація Єгипту (GASC) закупила українську пшеницю за досить високим цінником — по 268,8 доларів за тонну. Це дозволяє експортерам закуповувати зерно в аграріїв по 215-220 доларів. Тому ростуть ціни й на внутрішньому ринку

Але, як каже заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, мови про те, що з країни "вивезуть все зерно" не йде. Торішній урожай був рекордний, зерно, попри активний експорт, на ринку є.

"Пекарі завжди скаржаться під кінець сезону, бо не хочуть купувати пшеницю за ринковими цінами, — пояснив він. А в зростанні цін на пшеницю й кукурудзу в Україні буцімто винні світові тенденції, від яких наша країна, як великий зерновий експортер, вкрай залежна.