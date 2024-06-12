Все вывозят на экспорт? Почему в Украине рекордно дорожает зерно

Пекари жалуются на дефицит пшеницы

У нас начались проблемы с пшеницей и кукурузой старого урожая. Представители пищепрома жалуются, что не могут закупить зерно — товарные партии в дефиците и очень дорогие.

Об этом говорится в авторской статье на сайте "Телеграф": "Почему дорожает хлеб и можно ли есть макароны за 10 гривен — объясняют эксперты".

"Трудно найти товарные партии пшеницы 2-го и 3-го классов. Поэтому и сама пшеница, и мука соответственно резко выросли в цене. Мука за прошлый месяц прибавила 30%, покупаем по 11 гривен за килограмм без НДС", — рассказывает президент Всеукраинской ассоциации пекарей, директор ООО "Киев Хлеб" Юрий Дученко.

На предприятиях подозревают, что зерно неконтролируемо увозится из страны. Мол, скоро и на хлеб не останется.

"Вывезли уже все нормальное зерно, поэтому цены просто рекордные, хотя и слишком дорого не всегда купишь, — жалуется глава концерна "Ярослав" (в его структуру входит Киевская макаронная фабрика) Александр Барсук. Он добавляет, концерн поднимает цены на макароны на 2 гривны за килограмм.

Цена пшеницы в Украине действительно бьет рекорды. По данным аналитиков Grain Trade, она достигла самого высокого довоенного уровня — 9700-10 000 гривен за тонну на продовольственную пшеницу и 9100-9300 — на фураж.

То же самое с кукурузой.

Руководитель аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин отметила, что длительное время с начала войны цены на кукурузу в нашей стране были крайне низкими — вплоть до загонявших аграриев в минус. Но за последний месяц ситуация кардинально изменилась – цена выросла на 1200 гривен за тонну (до 6800 грн).

Аграрии подтверждают активизацию экспорта.

"Сейчас есть возможность экспортировать. В апреле наша компания отгрузила объем зерновых, сопоставимый с довоенным", — говорит директор по торговле компании "Нибулон" Владимир Славинский.

Желающих покупать зерно в мире все больше. Недавно продовольственная организация Египта (GASC) закупила украинскую пшеницу по достаточно высокому ценнику – по 268,8 долларов за тонну. Это позволяет экспортерам закупать зерно у аграриев по 215-220 долларов. Поэтому растут цены и на внутреннем рынке.

Но, как говорит заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, речь о том, что из страны "вывезут все зерно" не идет. Урожай прошлого года был рекордный, зерно, несмотря на активный экспорт, на рынке есть.

"Пекари всегда жалуются к концу сезона, потому что не хотят покупать пшеницу по рыночным ценам, — пояснил он. А в росте цен на пшеницу и кукурузу в Украине якобы виноваты мировые тенденции, от которых наша страна, как крупный зерновой экспортер, крайне зависима.