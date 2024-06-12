Чому дорожчає хліб і чи можна їсти макарони за 10 гривень — пояснюють експерти

В Україні закінчуються пшениця та кукурудза минулого врожаю

В Україні дорожчають хліб, макарони та м’ясо. При цьому хліб мав би зрости в ціні одразу на третину. Виробники скаржаться, що змушені переписувати прайси через великі проблеми з сировиною.

На ринку вже розганяється паніка, що все зерно з України вивезли на експорт і до нового врожаю "їсти буде нічого". Тож "Телеграф" розбирався, куди поділося зерно і що буде з цінами на хліб та м‘ясо.

Ціни підняв… Єгипет

В Україні різко зменшилася пропозиція продовольчої пшениці 2-го та 3-го класів — тієї, що йде на борошно для хліба.

— Важко знайти товарні партії. Через це і сама пшениця, і борошно відповідно різко зросли в ціні. Борошно за минулий місяць додало 30%, купуємо по 11 гривень за кілограм без ПДВ, — розказує президент Всеукраїнської асоціації пекарів, директор ТОВ "Київ Хліб" Юрій Дученко.

Ціна пшениці в Україні б’є рекорди. За даними аналітиків Grain Trade, вона сягнула найвищого з довоєнних часів рівня: 9700—10 000 гривень за тонну продовольчої пшениці та 9100—9300 — фуражної.

Серед причин такого цінового злету експерти Grain Trade називають новий тендер Єгипту. Місцева продовольча організація (GASC) закупила українську пшеницю за досить високим цінником — по 268,8 долара за тонну. Це дозволяє експортерам закуповувати зерно у аграріїв по 215—220 доларів.

Цінники накручують також не найкращі очікування по новому врожаю — і в Україні, і в світі в цілому. Через посуху одразу в декількох країнах, що є великими виробниками зернових (в тому числі в окремих регіонах України та РФ), фʼючерси на світових біржах встановлюють нові рекорди. За останній місяць вони зросли приблизно на 40 євро за тонну. А на біржі Euronex вересневі фʼючерси сягнули 277 доларів.

— Пшениця потягла за собою й кукурудзу, — каже директор з торгівлі компанії "Нібулон" Володимир Славінський. — Через те, що фуражна пшениця стала занадто дорогою для виробників кормів, вони масово переключилися на закупки кукурудзи.

Це вже позначилося на цінах. Керівник аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин зазначила, що тривалий час з початку війни ціни на кукурудзу в нашій країні були вкрай низькими — аж до того, що заганяли аграріїв у мінус. Та за останній місяць ситуація кардинально змінилася — ціна зросла на 1200 гривень за тонну (до 6800 грн).

Ціни накручує активізація експорту — морський коридор успішно працює, попит у світі на українську кукурудзу високий, тож наші експортери відвантажують за кордон дедалі більше. І, відповідно, нарощують закупівлі всередині країни й готові переплачувати.

— Зараз є можливість експортувати. У квітні наша компанія відвантажила обсяг зернових, порівнянний з довоєнним, — підтвердив Славінський.

Однак те, що добре для аграріїв — погано для виробників їжі. Дученко каже, що зерно настільки масово вивозять з країни, що вже можна казати про його дефіцит.

— Якщо в минулі роки експортери підписували меморандуми з урядом про максимальні обсяги експорту, то цього сезону ніяких домовленостей не було, відповідно, нема жодних обмежень, — каже він.

— Вивезли вже все нормальне зерно, тому ціни просто рекордні, хоча й задорого не завжди купиш, — скаржиться голова концерну "Ярослав" (в його структуру входить Київська макаронна фабрика) Олександр Барсук. Він додає, концерн підіймає ціни на макарони на 2 гривні за кілограм. На 5—10% може здорожчати також м‘ясо.

Загалом у харчопромі розганяється справжня паніка стосовно того, що "все зерно відправили на експорт" і може статися таке, що "самим їсти буде нічого".

Втім, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заспокоює: торішній урожай був рекордний, зерно, попри активний експорт, на ринку є.

— Пекарі завжди скаржаться під кінець сезону, бо не хочуть купувати пшеницю за ринковими цінами, — пояснив він.

А в зростанні цін на пшеницю й кукурудзу в Україні буцімто винні світові тенденції, від яких наша країна як великий зерновий експортер вкрай залежна.

Які будуть нові цінники на хліб

Здорожчання зерна провокує зростання цін на численні харчові продукти.

Юрій Дученко каже, що борошно в структурі собівартості хліба займає приблизно 40%. Тож його здорожчання на третину лише за останній місяць — це вагомий аргумент для пекарів переглядати цінники на свою продукцію.

— Є підстави підвищити ціни на хліб на 30%. Адже, окрім подорожчання борошна, виробництво роблять дорожчими відключення світла. Якщо відключають електроенергію на дві години, хлібозавод не працює 6—8 годин, бо зривається технологічний цикл, — пояснив голова Всеукраїнської асоціації пекарів.

Та, за його словами, пекарі почнуть підвищувати ціни на хліб поступово. В червні буде плюс 10% на масові сорти та до 15—20% на сорти зі складнішою рецептурою (наприклад, здобу). Далі ціна буде додавати ще по 5—10% принаймні найближчі два місяці.

Олександр Барсук каже, що вони підвищать ціни на макарони на 2 гривні за кілограм (це приблизно плюс до 10%). До речі, тривалий час в Україні макарони не дорожчали через велику конкуренцію з дешевою імпортною продукцією. Та й зараз у деяких магазинах можна знайти макарони всього по 10 гривень за кілограм. Барсук пояснив, що мова йде про стокову продукцію, наприклад, ту, у якої закінчується чи вже закінчився термін придатності, і її просто перепаковують.

— Ціна нормальних макаронів у роздробі зараз — від 25 гривень за кілограм, — каже він.

Вже почало дорожчати й м‘ясо. Як зазначили в Асоціації свинарів, наприклад, свинячий ошийок та стегно подорожчали на 5,3—5,8%. Втім, як зазначив керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, цінники на м‘ясо зростати швидко не будуть: занадто низька купівельна спроможність українців.

А голова Союзу птахівників України Сергій Карпенко зазначив, що профіцит на ринку курятини стримує ціни, а от з вересня вони зростуть на 8—10%.