"ATACMS допоможуть, але...": Буданов назвав рецепт знищення Кримського мосту

Ракети великої дальності ATACMS нещодавно поставили в Україну

Кримський півострів можна відрізати від поповнення запасів і таким чином ліквідувати величезну військову базу росіян, яка контролює більшу частину південного узбережжя України. Зруйнувати Кримський міст можуть ракети великої дальності ATACMS, оскільки вони досить потужні для цього.

Про це сказав начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю американському виданню The Philadelphia Inquirer. За його словами, безпілотники українського виробництва HUR "Магура" вже використали для знищення кількох російських кораблів і змусили їх передислокуватися із Криму.

"Вони вже у пастці біля порту Новоросійськ. Нам просто потрібно переконатися, що всі залишки флоту відкинуті на територію Російської Федерації. У Чорному морі вже давно не залишилося бойових кораблів", — пояснив Буданов.

Наступним кроком є припинення всіх поповнень російських військ у Криму. Глава ГУР погодився з думкою колишнього командувача армії США в Європі Бена Ходжеса про те, що це стане ключем до того, щоб змусити Путіна захищатися.

Буданов також вважає, що ракети великої дальності ATACMS, які нещодавно поставили в Україну США, можуть зруйнувати міст. На його думку, ті, хто стверджує, що ATACMS є недостатньо потужними, щоб виконувати цю роботу, помиляються. Вони мають читати технічні посібники.

" Питання тільки в їх кількості, але в принципі ці ракети дозволять нам виконати таку місію", — підсумував голова ГУР.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вперше вибух на Кримському мості стався 8 жовтня 2022 року. Тоді причиною тому стала детонація вибухівки у вантажівці, яка рухалася до Криму з території Росії.

Другий випадок був 17 липня 2023 року. Внаслідок кількох гучних вибухів, як стверджували очевидці, було зруйновано кілька опор і, ймовірно, одну з секцій переправи. Один із прольотів отримав серйозні пошкодження.