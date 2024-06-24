"ATACMS помогут, но...": Буданов назвал рецепт уничтожения Крымского моста

Ракеты большой дальности ATACMS недавно поставили в Украину США

Крымский полуостров можно отрезать от пополнения запасов и, таким образом, ликвидировать огромную военную базу россиян, которая контролирует большую часть южного побережья Украины. Разрушить Крымский мост могут ракеты большой дальности ATACMS, так как они достаточно мощны для этого.

Об этом сказал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью американскому изданию The Philadelphia Inquirer. По его словам, беспилотники украинского производства HUR "Магура" уже использовали для уничтожения нескольких российских кораблей и заставили их передислоцироваться из Крыма.

"Они уже в ловушке возле порта Новороссийск. Нам просто нужно убедиться, что все остатки флота отброшены на территорию Российской Федерации. В Черном море уже давно не осталось боевых кораблей", — объяснил Буданов.

Следующим шагом является прекращение всех пополнений российских войск в Крыму. Глава ГУР согласился с мнением бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса о том, что это станет ключом к тому, чтобы заставить Путина защищаться.

Буданов также считает, что ракеты большой дальности ATACMS, которые недавно поставили в Украину США, могут разрушить мост. По его мнению, те, кто утверждает, что ATACMS недостаточно мощны, чтобы выполнять эту работу, ошибаются. Они должны читать технические пособия.

"Вопрос только в их количестве, но в принципе эти ракеты позволят нам выполнить такую ​​миссию", — подытожил глава ГУР.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что впервые взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Тогда причиной тому стала детонация взрывчатки в грузовике, который двигался в Крым с территории россии.

Второй случай был 17 июля 2023 года. В результате нескольких громких взрывов, как утверждали очевидцы, было разрушено нескольких опор и, вероятно, одной из секций переправы. Один из пролетов получил серьезные повреждения.