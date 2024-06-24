В Україні оновили "пакунок малюка": що у нього входить і хто може отримати

Такий бебі-бокс є одноразовою допомогою від держави сім’ям, у яких народилася дитина

В українські пологові будинки доставили вже понад 5,5 тисяч нових "пакунків малюка" або бебі-боксів. Їх безкоштовно може тримати кожна сім’я, в якій народилася дитина. У середині цього "пакунку" є більш ніж 90 предметів, які украй необхідні в перші місяці життя малюка.

Про це повідомили у Facebook на сторінці Державної служби з прав дітей. Зазначається, що нині комплектуються наступні замовлення нових партій поставок.

"Пакунок малюка" – це одноразова натуральна допомога від держави сім’ям, у яких народилася дитина. Мета цієї програми – підтримати родину з новонародженою дитиною та допомогти батькам забезпечити належний догляд за немовлям. Цьогоріч, Міністерство соціальної політики України оновило склад "Пакунку малюка" із урахуванням побажань батьків та думки експертів", — йдеться у повідомленні.

У оновлений бебі-бокс були додані товари, які мають попит, наприклад, багаторазові вологостійкі пелюшки, теплі речі. Було також збільшено розмір пледа-ковдри та зменшено кількість одягу малого розміру, з якого малюки швидко виростають.

У нові "пакунки" також додали книгу "Від народження до року", яку розробили та опублікували партнери Міністерства – ЮНІСЕФ. Вона стане чудовим порадником для батьків новонароджених дітей. У книзі об’єднані знання зі світового досвіду та українських експертів та експерток.

Що входить у "пакунок малюка"

Усередині буде понад 90 предметів, необхідних для новонародженої дитини:

підгузки;

ковдри;

одяг;

іграшки;

рушники;

інші необхідні кошти.

Також зараз реалізується пілотний проєкт, який дає можливість вибрати замість "пакунку малюка" одноразову грошову виплату. На сьогодні ця сума складає 7689 гривень. Звернутися за виплатою потрібно не пізніше ніж через 12 місяців після народження дитини.

Компенсацію можна оформити кількома способами:

через е-Малятко ;

звернутися із заявою особисто до органів соціального захисту або ЦНАПу за місцем проживання;

надіслати заявку поштою до управління соціального захисту райдержадміністрації.

Хто може отримати "пакунок малюка"

Можливість отримання бебі-боксу є в українців та іноземців, які тимчасово і постійно проживають на території України, а також біженців, які народили дитину.

Отримати "пакунок малюка" можуть батьки або замість них:

родичі;

усиновлювачі;

опікуни;

прийомні батьки;

патронатні вихователі.

У деяких випадках для отримання необхідно буде надати низку документів. Наприклад, якщо на момент народження дитини в пологовому будинку не було "пакунка малюка", або якщо дитина народилася не в пологовому будинку, або якщо малюк народився за кордоном.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що навесні 2023 року повідомлялося, що кожен "пакунок малюка" обходиться більш ніж у 6 тисяч гривень.