Не всі українці знають. Як кумедно в давнину називали диван

Це діалектно слово й досі можна почути

В українській мові є чимало кумедних та цікавих слів, значення яких деякі українці не знають. До прикладу, слово бамбетель.

"Телеграф" розповість, що воно означає, а також коли його можна вживати. Зауважимо, що, на думку мовознавців, бамбетель має іноземне походження.

Бамбетель — діалектна назва дерев'яної меблі, яка схожа на лавку та диван. Зазвичай вдень на такій канапі сиділи, а вночі використовували як ліжко. Часто її застеляли матрацом-сінником. Фактично цей предмет інтер'єру поєднував і функцію стільця, і ліжка. А подекуди навіть мав всередині місце, де зберігали різні речі чи сіно.

Бамбетель

На заході України почути це слова можна й досі. Щоправда, самого бамбетеля фактично вже майже не зустріти. Але цей елемент мебелі вважається частиною української культурної спадщини та цінується за свою автентичність, різьблення та ручну роботу.

На думку мовознавців, саме слово бамбетель має німецьке походження, адже досить сильно схоже на "Bankbett". У перекладі на українську — це лавка-ліжко. Тобто слово буквально характеризує основну функцію предмета інтер'єру.

Приклади використання:

З однією зустрілися на вечірці, познайомилися, сп'яніли двоє, велике товариство, всі співають, дим коромислом, ми впали з нею, уже не пам'ятаю імені, нізащо не впізнав би її на вулиці, на якийсь старожитній бамбетель. (С. Процюк).

Тоді все було влаштоване так, що вони їли в кухні. В кухні спала теж тітка на бамбетлю (З. Тарнавський).

Раніше "Телеграф" розповідав, що в українській мові є слово ґербата. Так в давнину називали трав'яний чай.