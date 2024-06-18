Лікарі говорили, що вона безплідна: у Львові жінка народила восьму дитину (фото)

У жінки тепер шість дочок та два сини

У Львові жінка, яка отримувала діагноз "безпліддя", народила восьму дитину. Пологи пройшли вже традиційно для неї у лікарні святої Анни.

Про це повідомляє сайт Львівської міськради. Вірі Войтків зараз 40 років і про дітей вона мріяла з раннього віку, а в юності любила збирати всіх дітей у селі та влаштовувати для них розваги.

Жінка вийшла заміж у 18 років, але перші дві вагітності для неї були невдалими. У 20 років вона взагалі отримала діагноз "безпліддя", проте вже у 21 рік вона змогла народити первістка.

"У перші дні після народження первістка мені здавалося, що це сон. Я не вірила, що змогла виносити й народити. Щастю не було межі!", — згадує вона.

Тепер Войтків стала мамою восьмий раз у свої сорок років, вона тепер має шістьох дівчаток та двох хлопчиків. Дівчинка Амелія з’явилася у лікарні святої Анни, яку більше знають як пологовий будинок на Мечникова.

У цьому закладі жінка народжує вже вп’яте і каже, що повністю довіряє місцевим лікарям.

"У нас особливий зв’язок. Іноді вона передчуває те, що мені потрібна консультація, і телефонує швидше, ніж я їй. Скажу так: кожна вагітність особлива, і під час кожної тривоги мене не залишала. Але коли поряд лікарі з багаторічним стажем, страх зникає", — каже вона.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у березні українська ведуча Лілія Ребрик стала мамою втретє. Зірка народила дівчинку, яку назвали Аделіною. Нещодавно Ребрик торкнулася фото з новонародженою дочкою.