Європейська країна могла постраждати через російські обстріли енергетики в Україні

Причиною аварійної ситуації в енергомережі Молдови стали російські удари по інфраструктурі України

Після масованих російських ударів по інфраструктурі України, вночі 6 грудня, Молдова звернулася до Румунії за екстреною допомогою у стабілізації енергосистеми. У регіоні відключився важливий енергоблок, а лінії інтерконекторів працювали на межі.

Ситуація в енергосистемі Молдови була дуже близькою до критичної. Про це йдеться у повідомленні оператора молдавської енергомережі Moldelectrica.

"Moldelectrica звернулася за аварійною допомогою до Румунії як запобіжний захід на наступні кілька годин. Це забезпечить безпечну роботу електроенергетичної системи та допоможе запобыгти можливим перевантаженням", — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що через атаку на енергетичну систему України в регіоні було відключено важливий енергоблок, а лінії інтерконекторів працювали на межі допустимого навантаження. Крім того, у компанії закликали громадян економно споживати електроенергію. Це насамперед стосується часу пікових навантажень, щоб зменшити ризик відключень.

Масований обстріл України

Як відомо, вночі, 6 грудня, Росія атакувала Україну 704 дронами та десятками ракет. Сили ППО знищили 615 цілей. У Фастові Київської області було повністю знищено залізничний вокзал. Що могло б стати серйозною проблемою.

Оскільки залізнична станція Фастів – важливий вузол, через який курсувало чимало поїздів дальнього сполучення. Внаслідок атаки було зруйновано не лише вузлову станцію Фастів, а й приміський рухомий склад.

Вокзал у Фастові

Пізніше стало відомо, що залізничники лише за кілька годин відновили рух поїздів через станцію Фастів. Для пасажирів розгорнули часові місця очікування.

