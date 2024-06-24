В Украине обновили "пакет малыша": что в него входит и кто может получить

Такой бэби-бокс является одноразовой помощью от государства семьям, в которых родился ребенок

В украинские роддомы доставили уже более 5,5 тысячи новых "пакетов малыша" или бэби-боксов. Их бесплатно может получить каждая семья, в которой родился ребенок. В середине этого "пакета" есть более чем 90 предметов, которые крайне необходимы в первые месяцы жизни малыша.

Об этом сообщили в Facebook на странице Государственной службы по правам детей. Отмечается, что в настоящее время комплектуются следующие заказы для новых партий поставок.

"Пакет малыша" – это одноразовая натуральная помощь от государства семьям, в которых родился ребенок. Цель этой программы – поддержать семью с новорожденным и помочь родителям обеспечить надлежащий уход за младенцем. В этом году Министерство социальной политики Украины обновило состав "Упаковку малыша" с учетом пожеланий родителей и мнения экспертов", — говорится в сообщении.

В обновленный бэби-бокс были добавлены товары, которые пользуются спросом, например, многоразовые влагостойкие пеленки, теплые вещи. Был также увеличен размер пледа-одеяла и уменьшено количество одежды малого размера, из которого малыши быстро вырастают.

В новые "пакеты" также добавили книгу "От рождения до года", которую разработали и опубликовали партнеры Министерства – ЮНИСЕФ. Она станет отличным советчиком для родителей новорожденных детей. В книге объединены знания из мирового опыта и украинских экспертов и эксперток.

Что входит в "пакет малыша"

Внутри будет более чем 90 предметов, необходимых для новорожденного ребенка:

подгузники;

одеяла;

одежда;

игрушки;

полотенца;

другие необходимые средства.

Также сейчас реализуется пилотный проект, который дает возможность выбрать вместо "пакета малыша" одноразовую денежную выплату. На сегодняшний день эта сумма составляет 7689 гривен. Обратиться за выплатой нужно не позже, чем через 12 месяцев после рождения ребенка.

Компенсацию можно оформить несколькими способами:

через е-Малятко;

обратиться с заявлением лично в органы социальной защиты или ЦНАПы по месту жительства;

отправить заявку по почте в управление социальной защиты райгосадминистрации.

Кто может получить "пакет малыша"

Возможность получения бэби-бокса есть у украинцев и иностранцев временно и постоянно проживающих на территории Украины, а также беженцев, которые родили ребенка.

Получить "пакет малыша" могут родители или вместо них:

родственники;

усыновители;

опекуны;

приемные родители;

патронатные воспитатели.

В некоторых случаях для получения необходимо будет предоставить ряд документов. К примеру, если на момент рождения ребенка в роддоме не было "пакета малыша", или же если ребенок родился не в роддоме, или если малыш родился за границей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что весной 2023 года сообщалось, что каждый "пакет малыша" обходится более чем в 6 тысяч гривен.