Орден для героїні: Зеленський посмертно відзначив подвиг парамедикині Ірини Цибух

Ірина виявляла неабияку мужність, рятуючи життя багатьох військовослужбовців

За мужність та самовідданість, за сумлінне виконання професійного обов’язку, за значні заслуги у зміцненні української державності. Володимир Зеленський посмертно нагородив парамедикиню Ірину Цибух орденом "За мужність" III ступеня. Вона загинула наприкінці травня, під час ротації на Харківському напрямку.

Указ про нагородження з’явився на сайті президента України у п’ятницю, 28 червня. В ньому вказана довоєнна професія Цибух.

"Нагородити орденом "За мужність" III ступеня Цибух Ірину Володимирівну (посмертно) — менеджерку управління департаменту дирекції акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України", — йдеться в указі.

Загалом, 28 червня, з нагоди Дня Конституції України, державними нагородами було відзначено 383 особи, з них 126 — посмертно.

Ірина Цибух з позивним "Чека"

Ірина Цибух до повномасштабного вторгнення була менеджеркою реформи "Суспільного", також реалізовувала освітні проєкти у віддалених селах Донеччини й Луганщини. У лютому 2022 року вона повернулася до добровольчого батальйону "Госпітальєри", де відбула кілька ротацій на передовій ще з 2014-го. У складі батальйону Ірина забезпечувала евакуацію поранених бійців із найгарячіших місць і надавала домедичну допомогу.

"Я така ж молода дівчина, як будь-яка у Франції чи Іспанії. Ми відрізняємося тільки тим, що на нашому кордоні тоталітарний режим, котрий напав на країну, яку я дуже люблю. Мені подобається подорожувати, але жити я хочу тут. І тому я захищаю свою країну, тому й готова померти, щоб мати волю у своїй країні", — розповідала Ірина в інтерв’ю журналу "ELLE Україна" 30 липня 2022.

Ірина Цибух

Під час численних евакуаційних операцій Ірина виявляла неабияку мужність, рятуючи життя багатьох військовослужбовців. Часто наражала себе на смертельну небезпеку.

Вона також активно співпрацювала зі ЗМІ, ділилася з журналістами цінними відомостями про діяльність медичного персоналу та парамедиків у зоні бойових дій. Крім того, Ірина поширювала інформацію про можливості навчання волонтерів, які прагнули оволодіти навичками надання кваліфікованої першої допомоги.

29 травня 2024 року, під час ротації на Харківському напрямку 25-річна парамедикиня Ірина Цибух загинула. Прощалися з дівчиною у Києві. Потім колона з труною відправилася у Львів, де й поховали Ірину. Ірина Цибух залишила побажання, як має відбуватись її похорон. Замість квітів вона попросила донати.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Ірина Цибух залишила посмертного листа для своїх рідних та близьких. Написала вона його ще торік.