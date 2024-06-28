Орден для героини: Зеленский посмертно отметил подвиг парамедика Ирины Цыбух

Ирина проявляла незаурядное мужество, спасая жизнь многих военнослужащих

За мужество и самоотверженность, за добросовестное исполнение профессиональных обязанностей, за значительные заслуги в укреплении украинской государственности. Владимир Зеленский посмертно наградил парамедика Ирину Цыбух орденом "За мужество" III степени. Она погибла в конце мая во время ротации на Харьковском направлении.

Указ о награждении появился на сайте президента Украины в пятницу, 28 июня. В нем указана довоенная профессия Цыбух.

"Наградить орденом "За мужество" III степени Цыбух Ирину Владимировну (посмертно) — менеджер управления департамента дирекции акционерного общества "Национальная общественная телерадиокомпания Украины", — говорится в указе.

Всего, 28 июня, по случаю Дня Конституции Украины, государственными наградами было отмечено 383 человека, из них 126 посмертно.

Ирина Цыбух с позывным "Чека"

Ирина Цыбух до полномасштабного вторжения РФ была менеджером по реформе "Суспільного", также реализовывала образовательные проекты в отдаленных селах Донецкой и Луганской областей. В феврале 2022 года она вернулась в добровольческий батальон "Госпитальеры", где отбыла несколько ротаций на передовой еще с 2014-го. В составе батальона Ирина обеспечивала эвакуацию раненых бойцов из самых горячих мест и оказывала медицинскую помощь.

"Я такая же молодая девушка, как любая во Франции или Испании. Мы отличаемся только тем, что на нашей границе тоталитарный режим, напавший на страну, которую я очень люблю. Мне нравится путешествовать, но жить я хочу здесь. И потому я защищаю свою страну, поэтому и готова умереть, чтобы иметь свободу в своей стране", — рассказывала Ирина в интервью журналу "ELLE Украина" 30 июля 2022 года.

Ирина Цыбух

Во время многочисленных эвакуационных операций Ирина проявляла большое мужество, спасая жизнь многих военнослужащих. Часто подвергала себя смертельной опасности.

Она также активно сотрудничала со СМИ, делилась с журналистами ценными сведениями о деятельности медицинского персонала и парамедиков в зоне боевых действий. Кроме того, Ирина распространяла информацию о возможностях обучения волонтеров, стремившихся овладеть навыками предоставления квалифицированной первой помощи.

29 мая 2024 года, во время ротации на Харьковском направлении, 25-летняя парамедик Ирина Цыбух погибла. Прощались с девушкой в Киеве. Затем колонна с гробом отправилась во Львов, где и похоронили Ирину. Ирина Цыбух оставила пожелание, как должны проходить ее похороны. Вместо цветов она попросила донаты.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Ирина Цыбух оставила посмертное письмо для своих родных и близких. Написала она его в прошлом году.