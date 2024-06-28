Не "Юр'ївна" і не "Юрієвич": як правильно говорити та писати українською

Помилки часто зустрічаються навіть в офіційних документах

В українській мові існує чимало підводних каменів, за які можна запнутися. Зокрема, у багатьох українців виникають проблеми з правильним відмінюванням українських імен.

Крім того, не завжди вдається правильно утворити патронімічну форму імені, тобто ім’я по батькові. Наприклад, ім’я Юрій може викликати низку питань.

По-перше, як правильно кликати чоловіка з таким ім’ям? Відповідь проста й однозначна: Юрію!

Щодо утворення патронімічних назв, то які лише покручі не зустрічаються: Юр’євич, Юрієвна, Юрієвич або Юр’ївна чи Юр’євна. Проте, правильними є лише дві патронімічні форми, які закріплені у словниках: Юрійович та Юріївна. Запам’ятайте і не робіть прикрих помилок.

Водночас, варто зауважити, що в офіційних документах слід обов’язково використовувати той варіант, який зафіксований в паспорті людини, бо фактично всі форми в юридичному сенсі вважаються різними іменами.

Тому якщо ви Юрійович або Юріївна, а в паспорті неграмотний реєстратор зробив помилку, єдиний варіант виправити це — звернутися до паспортного столу і змінити ім’я по батькові в офіційному порядку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як файно замінити "капєц", "блін", "тіпа", "корочє". В українській мові знайдуться яскраві аналоги для кожного слова.