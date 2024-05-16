"Девичник" и "мальчишник" залиште росіянам: в українській мові є красива і романтична назва

За словами Авраменка, "холостяцька вечірка" – неправильний варіант

Не дивлячись на те, що українці все частіше спілкуються рідною мовою, дуже часто все ще у спілкуванні люди використовуються русизми, чи запозичені слова. Так, досі від молодого покоління можна почути, що вони йдуть на "девичник" та "мальчишник".

Відомий вчитель та мовознавець Олександр Авраменко розповів, як правильно перекласти ці слова. Детальніше про це він розповів у своєму експрес-уроці з української мови.

"Кожна мова має свої особливості. Українці здавна вечірку молодої напередодні весілля називали дівич-вечором. Запам'ятайте, дівич-вечір треба писати через дефіс. Це був той вечір, коли дівчина прощалася із дівуванням, виконуючи з подружками цікаві обряди", — розповів Авраменко.

За словами мовознавця, "мальчишник" правильно назвати українською мовою – парубоцький вечір або парубоцька вечірка. За словами Авраменка, "холостяцька вечірка" – неправильний

варіант.

"Нагадаю, що парубком називають юнака, або ще неодруженого чоловіка. Тож, не "холостяцька вечірка", а парубоцька вечірка", — підкреслив він.

Раніше "Телеграф" розповів, що слово "на кшталт" не українського походження, тому і здається незвичним внаслідок великої кількості приголосних звуків.