Ніхто не "провтикав" ситуацію — Ігнат про те, чому збили не всі ракети, які летіли на Київ

Україні потрібні зенітні комплекси і достатній запас ракет до них, каже ексречник Повітряних сил ЗСУ

У понеділок, 8 липня, Україна зазнала масштабної ракетної атаки з боку російських окупантів. Внаслідок цього терористичного акту в Києві загалом загинули 33 людини (п’ятеро з них — діти), а також постраждали понад 120 осіб. Крім того, було пошкоджено 129 будівель.

Чому ця атака завдала стільки руйнувань? Справа в українській ППО, яка виснажилася, чи ворог почав застосовувати нову тактику? На ці запитання в бліцінтерв'ю "Телеграфу" відповів колишній речник Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат.

— Зараз у соцмережах шириться "зрада", мовляв, під час масштабної ракетної атаки 8 липня ППО могла відпрацювати краще. Розвійте цей міф.

— Скільки змогли — стільки збили. Повірте, ніхто не сидів і ніхто не "провтикав" цю ситуацію. Ми їх "вели" з [Каспійського] моря, але, на жаль, такі невтішні результати. Однак результати є — 33 з 44 цілей знищено. Відсоток збиття саме ракет не дуже різниться від показників раніше.

Єдине, що ракети на Київ раніше збивали чи не на 100 відсотків. Просто всі звикли, що Київ потужно прикритий, що тут нічого не пролетить. Та 75% [збиття] для ракет — це доволі високий відсоток, з тими засобами, що у нас є. Вони летять і пролетять в будь-якому разі.

— Чому "в будь-якому разі"?

— Ракети та дрони летять на надмалих висотах, що ускладнює їхнє виявлення і збиття. Зараз технології удосконалюють, ставлять теплові радіолокаційні пастки, може, ще щось там стоїть. Ми ж не можемо знати повністю, що вони понавигадували. І, звичайно, навіть західні комплекси мають з цим певні складнощі. Коли летить ракета, ми бачимо її одну на радарі, а там може бути група ракет: дві-три, як однією точкою. Тому може бути і така ситуація.

— Розвідувальні дрони ворога напередодні таких масштабних ракетних атак, наскільки зараз це для нас серйозна проблема?

— Чому дрон залетів до Полтави (за повідомленнями Повітряних сил, 8 липня розвідувальний дрон кружляв над Полтавщиною. — Ред.), над Києвом залетів. А що, щось змінилося? З’являться нові можливості, над якими люди працюють, то тоді вже можна буде відносно безпечним і дешевим способом знищувати ті безпілотники.

Вони стали стійкі до РЕБ. Дрон вимикає систему навігації, ми не можемо її подавити, тому що вона по факту вимкнена, а дрон летить в напрямку Києва, (йому задано інерційно маршрут), потім вмикається [система навігації] і передається інформація онлайн. І ти поки намагаєшся його знищити, він інформацію вже передав, і "Іскандери" прилетіли. Тому саме такий тактичний прийом вони застосовують і вже не вперше, але протягом останнього часу (приблизно місяць).

Тому нам потрібно мати чим збити той дрон, на тій висоті, що він літає, мобільні вогневі групи зараз не можуть його дістати.

— А що може дістати?

— Потрібні зенітні ракетні комплекси. Та знову ж таки, до комплексів потрібні ракети, адже якщо ми витратимо всі ракети, то, відповідно, не зможемо стримувати авіацію. Далекобійні ракети ППО, яких у нас дуже мало, нам потрібні саме для цієї мети, в першу чергу. В крайньому разі дається команда на знищення безпілотників.