Никто не "провтыкал" ситуацию — Игнат о том, почему сбили не все ракеты, которые летели на Киев

Украине нужны зенитные комплексы и достаточный запас ракет к ним, говорит экс-спикер Воздушных сил ВСУ

В понедельник, 8 июля, Украина подверглась масштабной ракетной атаке со стороны российских оккупантов. В результате этого террористического акта в Киеве погибли 33 человека (пятеро из них — дети), а также пострадали более 120 человек. Кроме того, было повреждено 129 зданий.

Почему эта атака принесла столько разрушений? Дело в истощенном украинском ПВО или враг начал применять новую тактику? На эти вопросы в блицинтервью "Телеграфу" ответил бывший спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат.

— Сейчас в соцсетях распространяется "зрада", мол, во время масштабной ракетной атаки 8 июля ПВО могла отработать лучше. Развейте этот миф.

— Сколько смогли – столько сбили. Поверьте, никто не сидел и никто не "провтыкал" эту ситуацию. Мы их "вели" с [Каспийского] моря, но, к сожалению, такие неутешительные результаты. Однако результаты есть – 33 из 44 целей уничтожены. Процент сбивания именно ракет не сильно отличается от показателей раньше.

Единственное, что ракеты на Киев раньше сбивали едва ли не 100 процентов. Просто все привыкли, что Киев мощно прикрыт, что здесь ничего не пролетит. Но 75% для ракет — это достаточно высокий процент, с теми средствами, которые у нас есть. Они летят и пролетят в любом случае.

— Почему "в любом случае"?

— Ракеты и дроны летят на сверхмалых высотах, что затрудняет их обнаружение и сбивание. Сейчас технологии совершенствуют, ставят тепловые радиолокационные ловушки, может, еще что-то там стоит. Мы же не можем знать точно, что они придумали. И, конечно, даже у западных комплексов есть с этим определенные сложности. Когда летит ракета, мы видим ее одну на радаре, а там может быть группа ракет: две-три одной точкой. Поэтому может быть и такая ситуация.

— Разведывательные дроны врага накануне столь масштабных ракетных атак — насколько сейчас это для нас серьезная проблема?

— Почему дрон залетел в Полтаву (по сообщениям Воздушных сил, 8 июля разведывательный дрон кружил над Полтавщиной. — Ред.), над Киевом летал. А что, что-то изменилось? Появятся новые возможности, над которыми люди работают, тогда уже можно будет относительно безопасным и дешевым способом уничтожать эти беспилотники.

Они стали устойчивы к РЭБ. Дрон выключает систему навигации, мы не можем ее подавить, потому что она по факту выключена, а дрон летит в направлении Киева, (ему задан инерционно маршрут), затем включается [система навигации] и передается информация онлайн. И ты пока пытаешься его уничтожить, он уже передал информацию, и "Искандеры" прилетели. Поэтому именно такой тактический прием они применяют, и уже не в первый раз, но в течение последнего времени (примерно месяц).

Поэтому нам нужно иметь чем сбить тот дрон, на той высоте, где он летает, мобильные огневые группы сейчас не могут его достать.

— А что может достать?

— Нужны зенитные ракетные комплексы. И опять-таки, к комплексам нужны ракеты, ведь если мы потратим все ракеты, то, соответственно, не сможем сдерживать авиацию. Дальнобойные ракеты ПВО, которых у нас очень мало, нам нужны именно для этой цели, в первую очередь. В крайнем случае, дается команда на уничтожение беспилотников.