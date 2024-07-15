"Дашка" ― це у росіян: як звертатись до Дарини українською

Багато хто робить неприпустиму помилку

Ім’я Дарина є одним з найзагадковіших жіночих імен, бо не кожен знає, що воно означає і як правильно звертатись українською до його носійок. Але важливо запам’ятати, що воно не має нічого спільного з "Дашкою".

Ця форма вживається у росіян і про неї українцям краще забути. "Телеграф" розібрався, як правильно звертатись до дівчат та жінок з іменем Дарина.

Що означає ім’я Дарина і як звертатись українською правильно

Це давнє жіноче ім'я слов'янського походження. Дослівний переклад звучить так: "Дарована Богом". Інколи його ще перекладають як "подарунок", бо ім’я Дарина дуже схоже на болгарське слово "дарен".

За даними порталу "Рідні", в Україні проживає 8818 дівчат та жінок з цим прекрасним іменем. Цікаво, що найбільше Дарин проживає у Глибоцькому районі Чернівецької області, Куйбишевському районі Запорізької області, Романівському районі Житомирської області та у Києві.

Поширення імені Дарина

Щоб правильно звернутись до Дарини, варто використовувати питомі українські ласкаві форми з переліку:

Дара;

Дана;

Даруся;

Даринка;

Дарійка;

Дарця;

Дарка;

Даронька;

Дарочка;

Даруня;

Дарусенька;

Дарусечка;

Даруненька;

Дарунечка;

Дарусик.

Зазначимо, що однією з форм імені Дарина є Одарка. Тому дівчат та жінок з цим іменем також можна називати Одаронька чи Одарочка.

"Дарина" і "Дар’я" це одне чи різні імена

Дарину називати Дашею не можна, хоча багато хто з українців робить цю неприпустиму помилку. Насправді ця зменшувальна форма є коректною до імені Дар’я.

Це церковне ім’я давньогрецького походження. Воно походить від чоловічого імені Дарій. У перекладі ― "той, хто утримує добро".

Зазначимо, що ім’я Дар’я є більш поширеним, ніж Дарина. Його носять 43765 українки, про що свідчать дані порталу "Рідні".

Таким чином, Дарина і Дар’я є різними іменами. У них різне походження та значення. Тому Дашами, а тим паче Дашками називати Дарину не варто.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як правильно звертатись до Данила. Помилки зустрічаються навіть у паспортах.