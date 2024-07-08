Не "Назарю" і точно не "Назарич": як правильно звертатися до Назара і як утворити по батькові

Є кілька варіантів того, як звертатися до чоловіка з таким ім'ям

З кожним днем в нашій державі збільшується кількість тих, хто свідомо переходить на спілкування українською мовою. Нерідко у таких людей виникають труднощі з правильним вживанням кличного відмінку, а також з утворенням патронімічних форм.

Раніше ми розповідали, як правильно звертатися до людини, на ім'я Богдан. Сьогодні ж розкажемо, як кликати Назара й утворювати з цього імені патронімічну форму, тобто ім’я по батькові.

Ім’я Назар

Згідно з даними порталу "Рідні" в Україні проживає 14426 чоловіків з іменем Назар. Менш поширеною є друга форма імені Назарій. З таким ім’ям у країні проживає 8467 чоловіків.

Це чоловіче ім’я запозичене з івриту. Там воно має наступне значення: "він присвятив себе Богові".

В азербайджанській та турецькій мовах це слово означає "пильний погляд". Так називають амулет, який захищає від лиха.

В Україні є кілька варіантів того, як звертатися до Назара: Назарко, Назаронько, Назарочко, Назарчик, Назарцьо. При цьому, коли ви гукаєте чоловіка, на ім'я Назар, то необхідно використовувати кличний відмінок: Назаре!

Форма з закінченням на -ю, (тобто Назарю) вважається грубою помилкою.

Щодо утворення патронімічних форм, то тут єдиними правильним варіантом для чоловіків є Назарович, а для жінок — Назарівна.

Важливо! В офіційних документах слід обов’язково використовувати той варіант, який зафіксований в паспорті людини, через те, що фактично всі форми в юридичному сенсі вважаються різними іменами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як сказати "дедлайн" українською. Є кілька гарних варіантів.