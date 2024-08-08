У чому різниця між словами "питання" та "запитання": перевірте, чи використовуєте ви їх правильно

Слід запам’ятати одне просте правило

В українській мові є слова "питання" та "запитання", які деякі неправильно використовують у реченні. В одному з випадків можна вживати лише одне із цих слів.

Про це розповів український вчитель та мовознавець Олександр Авраменко. Він зазначив, що ці слова є синонімами за значенням та їх використовують у реченні, коли хочуть до когось звернутися, проте слід врахувати, що є одна мовна конструкція, яка є винятком із правил.

"Правильно сказати і "поставити питання", і "поставити запитання". Але у значенні проблеми або справи, яку треба вирішити, слід вживати тільки слово "питання". Зверніть увагу: поставити питання, порушити питання, але в жодному разі не "запитання", — сказав Авраменко.

Він також пояснив, чи правильно вживати таку мовну конструкцію, як "ми запиталися". Останнім часом її часто можна почути від українців. Однак, за словами мовознавця, ця фраза — не більше, ніж "витрати моди".

"Не варто ним (словом, — Ред.) захоплюватися. Хоча б тому, що в словниках воно марковане, як "розмовне". Тобі ліпше казати не "ми запиталися", а "запитали", — вказав мовознавець.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно говорити — "задавати питання" або "ставити питання". Є лише один правильний варіант.