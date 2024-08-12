Наживались на війні. У Полтаві чиновники підуть під суд за закупівлі для військових

Найходовіші дрони купували удвічі дорожче від їхньої традиційної ціни

Чи не найдорожче військове обладнання на фронті — те, що передає бійцям Полтавська міська рада. За час великої війни вона, здається, не зробила ще жодної закупівлі, не заклавши в неї корупційну складову. Порушення при різних тендерах міськради систематично фіксують фахівці робочої групи ОВА "Прозорість і підзвітність", даючи рекомендації, як уникнути правопорушень. Схемами чиновників зацікавилися й правоохоронні органи.

6 серпня співробітники Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки провели обшуки у кабінетах посадовців Полтавської міськради. За попередніми даними слідства, лише під час однієї закупівлі 170 дронів трьох типів було переплачено, а точніше — завдано збитків місцевому бюджету на 5,3 млн грн.

Підозри в розтраті бюджетних коштів пред’явлені колишньому керівнику департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи (ЦЗ та ОР) Сергію Сириці, який обіймав посаду з серпня 2022-го по грудень 2023 року, та його підлеглому, головному спеціалісту.

Кримінальне провадження відкрито за статтею КК України "Розтрата в особливо великих розмірах". Максимальна санкція, передбачена цією статтею, — 12 років позбавлення волі.

Prozorro легко обманути…

Сумнівна процедура публічної закупівлі квадрокоптерів трьох типів (DJI Mavic 3 Fly More Combo, DJI Mavic 3T та EVO MAX 4T Protect) для військових частин була проведена 8 грудня минулого року. За три тижні після цього виконком погодив передачу різної техніки для військових підрозділів на суму 95,6 млн грн. Найдорожчою у списку була партія тих самих 170 дронів. Її загальна вартість сягала 38,9 млн грн.

Певно, громадськість про це не дізналася б, якби програма допомоги військовим "Полтавський спротив" була, як при скандально відомому мерові-корупціонерові Олександру Мамаєві , засекречена. Але обрана рік тому на посаду секретаря міськради депутатка від "Слуги народу" Катерина Ямщикова, яка виконує обов’язки міського голови, ініціювала перезатвердження програми без грифа "для службового користування". Це дозволило повернути усі закупівлі оборонного департаменту у систему Prozorro, відтак, кожен може бачити, що, за скільки й у кого державні органи купують.

Не секрет, що корупціонери давно навчились обходити електронну систему публічних закупівель, аби мати з того зиск. Є чимало способів обманути Prozorro, але зараз не про це. Зараз — війна, і кожен на своєму місці мав би робити все залежне заради перемоги. На жаль, крадіжки і збагачення на війні стали ледь не нормою для чиновників.

Відповідальний за проведення тендерів у департаменті з питань ЦЗ та ОР Полтавського міськвиконкому Максим Панасенко на засіданні групи "Прозорість і підзвітність", яка одразу ж запідозрила корупційну складову в закупівлі дронів, не змигнувши оком заявив, що державного регулювання цін на військові пристрої не існує, ціни диктує ринок, які постійно зростають, тому покупка обійшлася дорого, але всі норми, мовляв, витримані. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівель відбувся на основі скриншотів, зроблених 7 грудня 2023 року.

Але при цьому очікувана вартість закупівель була завищена на 1,4 млн грн, а в тендері брав участь єдиний, перевірений і улюблений міськими чиновниками підрядник — товариство з обмеженою відповідальністю "ЗЕД-Мобайл" на чолі з молодим підприємцем Юрієм Коновальчуком.

Впарювали "Мавіки" втридорога

Тут доречно зробити деякі порівняння. Найбільш ходові дрони DJI Mavic 3T фірма "ЗЕД-Мобайл" продала міськраді за ціною 304 511 гривень за штуку (80 штук = 24 360 862 грн), у той час, як благодійний фонд Сергія Притули купував 2023 року сотні тисяч таких "Мавіків" по 128—174 тис. гривень. При цьому ціна дронів поступово знижувалася. У звітності Притули можна знайти треті "Мавіки" навіть по 139—158 тисяч грн.

Найходовіші дрони DJI Mavic 3T фірма "ЗЕД-Мобайл" продала міськраді за ціною 304 511 гривень за штуку

Дрони DJI Mavic 3 Fly More Combo великі волонтерські фонди купували по 80—90 тис. грн, а "ЗЕД-Мобайл" впарював їх Полтавській міськраді по 136 160 грн за штуку (80 штук = 10 892 786 грн).

Найнижча пропозиція на квадрокоптер Autel Evo Max 4T PROTECT+ на Prozorro — 245 тис. грн, найвища — 317—319 тисяч. А у "ЗЕД-Мобайл" була 361 151 грн. Відповідно, 10 штук обійшлись міськраді у 3 611 514 грн.

Усі ці квадрокоптери ТОВ "ЗЕД-Мобайл" купувало в одного постачальника — київського ТОВ "Комел", яке імпортує товар з Польщі, Туреччини та Китаю. Навар фірми при цьому становив близько 100 тисяч гривень на одному Mavic 3T й 61 тисяча — на Autel. При цьому в документах "ЗЕД-Мобайл" зазначав інші, поліпшеної модифікації, хоча ніяким чином дрони не удосконалював. Та ще й податків уникав!

Через порушення законодавства щодо застосування податкової пільги з ПДВ при постачанні товарів оборонного призначення (дронів, оптичних приладів) Державна податкова служба області у середині лютого 2024 року оштрафувала ТОВ "ЗЕД-Мобайл" майже на 46 млн грн. Та вже за два місяці суддя Октябрського районного суду Полтави Віталій Микитенко закрив провадження стосовно притягнення до відповідальності за фінансові порушення ексдиректора ТОВ "ЗЕД-Мобайл" Юрія Коновальчука. Оскільки не знайшов… доказів адмінправопорушення.

Суд не знайшов доказів фінансових порушень ексдиректора ТОВ "ЗЕД-Мобайл" Юрія Коновальчука

Та все ж покарання винним не уникнути. За фактом можливого привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем під час купівлі квадрокоптерів за цінами, які перевищили ринкові, обласна прокуратура внесла відомості до ЄРДР. Розслідуванням справи зайнялися фахівці Головного управління Нацполіції в Полтавській області. Київський районний суд Полтави надав дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення оригіналів документів, пов’язаних із закупівлею 170 дронів. Детективи теруправління Бюро економічної безпеки та СБУ провели обшуки, вилучили документи, тепер справа за судом.

Треба сподіватись, слідчі з’ясують, чому міськрада з початку повномасштабної війни єдиним постачальником дронів та військового обладнання обрала саме "ЗЕД-Мобайл".

Уперше про їхню співпрацю стало відомо два роки тому. У липні 2022 року міськрада придбала рації у "ЗЕД-Мобайл" з переплатою 40 відсотків від ринкової ціни. На це першими звернули увагу журналісти місцевого інтернет-видання "Полтавщина". Показово, що після критики у "Полтавщині" тодішнє керівництво міста на чолі з Олександром Мамаєм практично одразу приховало від громади оборонні закупівлі, прикрившись "військовою таємницею".

Передача допомоги військовим у Полтавській міській раді. Липень 2022 року

Замовлення на 7 мільйонів отримав злодій

— Історія з дронами — найгучніша, але точно не єдина сумнівна закупівля, яку реалізував оборонний департамент, — каже кореспондент видання Микола Лисогор. — За два з половиною роки повномасштабної війни Полтава надала Силам оборони допомоги на сотні мільйонів гривень, і значна її частина пройшла під грифом "для службового користування". Хоча за фактом допомога не була секретною — депутати охоче фотографувалися з подарунками та публікували відповідну інформацію у соцмережах. Через "ЗЕД-Мобайл" були придбані РЕБи, обмундирування, планери, комп’ютери, нагрудні камери, автобус. На практиці гриф "ДСК" застосували, щоб приховувати ціни та проводити закупівлі обладнання без звітів у Prozorro.

З публічної інформації відомо, що компанія "ЗЕД-Мобайл" була заснована у травні 2017 року Ольгою Лисенко та Юрієм Коновальчуком. Згідно з даними системи аналізу публічних закупівель Prozorro, протягом 2017-2022 років фірма виконала державних замовлень на 5 млн грн без грифа "ДСК". Зате торік ця сума стрімко зросла до 105 мільйонів. Переважна більшість замовлень надійшла їй саме від оборонного департаменту Полтавської міської ради.

До речі, щоб уникнути прискіпливої уваги медіа та правоохоронців, Коновальчуку довелося залучити для продажів міськраді низку ТОВок та ФОПів. Після скандалу з дронами ТОВ "ЗЕД-Мобайл" у терміновому порядку змінило власника (ним стала Ольга Лисенко) та юридичну адресу, "перебазувавшись" з Полтави до Карлівки під обласним центром.

Замітаючи сліди, подільники керівництва міста позбуваються своїх фірм, через які вони організовували поставки дронів та іншого спорядження для військових по завищених цінах. На жаль, це може ускладнити розслідування. А що найгірше — змінюються лише фірми-прокладки, але оборудки тривають, бо їхні бенефіціари залишаються ті ж самі.

Детективи теруправління БЕБ та СБУ провели обшуки у Полтавській міськраді

Після обшуків у міськраді та оголошення підозр редакція "Полтавщини" простежила за долею фірм-одноденок, у яких протягом останнього року місто купувало обладнання для військових із переплатою. І виявила, що з початку цього року, для відведення очей від своєї основної фірми, Юрій Коновальчук почав заходити на тендери через підставні компанії. Одна з них, "Сайберф", була записана на діловода Шевченківської ТВК на минулих місцевих виборах. Поставивши місту обладнання на 20 млн грн, товариство перереєстрували на іншу особу. Однак її контакти ведуть до першої компанії Коновальчука — "ЗЕД-Мобайл".

Так само на початку 2024 року єдиним учасником оголошеного Полтавською міськрадою тендеру на тепловізори та прилади нічного бачення для військових вартістю майже 7 млн грн стало ТОВ "Амайдей Біз", яке у квітні минулого року було зареєстроване мешканцем Києва, а вже у серпні — перереєстроване на фельдшера Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги. Це був один-єдиний підряд фірми, якою начебто володів фельдшер, проти якого кілька років тому було складено адмінпротокол за… крадіжку двох пляшок пива у супермаркеті. Не дивно, що уже цього липня ТОВка була перейменована на "Пластикс-Формс", змінила власника та юридичну адресу.

"Подібні термінові продажі компаній після отримання коштів з бюджету свідчать про бажання реального чи фіктивного власника підприємства ускладнити проведення слідчих дій задля уникнення кримінальної відповідальності за ймовірну змову з топпосадовцями Полтави та систематичне привласнення коштів бюджету.

Тому розслідування БЕБ та СБУ можна буде назвати по-справжньому повним, коли підозри також отримають як продавці дронів та амуніції, так і депутати, які "кришували" весь цей процес", — резюмує "Полтавщина".

P. S. З початку цього року керівником оборонного департаменту був призначений колишній боєць штурмової роти "Одін" Олександр Сороковий. Та й сама секретар міськради Катерина Ямщикова у 2022-2023 роках служила медиком 116-ї окремої бригади тероборони, виконувала обов’язки начальника медичної служби з евакуації поранених у складі підрозділу "Медики Єтті". Прикро, що за спинами людей з бойовим досвідом відбуваються жахливі махінації, і вони, по суті, виявилися мовчазними співучасниками обкрадання своїх бойових побратимів.

Фото — Бюро економічної безпеки України, інтернет-видання "Полтавщина"