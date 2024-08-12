Наживались на войне. В Полтаве чиновники пойдут под суд за закупки для военных

Наиболее ходовые дроны покупали вдвое дороже их традиционной цены

Едва ли не самое дорогое военное оборудование на фронте — то, что передает бойцам Полтавский городской совет. За время войны он, кажется, не сделал еще ни единой закупки, не заложив в нее коррупционную составляющую. Нарушения при разных тендерах горсовета систематически фиксируют специалисты рабочей группы ОВА "Прозрачность и подотчетность", давая рекомендации, как избежать правонарушений. Схемами чиновников заинтересовались и правоохранительные органы.

6 августа сотрудники Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности провели обыски в кабинетах должностных лиц Полтавского горсовета. По предварительным данным следствия, только при одной закупке 170 дронов трех типов были переплачены, а точнее — нанесен ущерб местному бюджету на 5,3 млн грн.

Подозрения в растрате бюджетных средств предъявлены бывшему руководителю департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы (ГЗ и ОР) Сергею Сирице, занимавшему должность с августа 2022-го по декабрь 2023 года, и его подчиненному, главному специалисту.

Уголовное производство открыто по статье УК Украины "Растрата в особо крупных размерах". Максимальная санкция, предусмотренная этой статьей, – 12 лет лишения свободы.

Prozorro легко обмануть…

Сомнительная процедура публичной закупки квадрокоптеров трех типов (DJI Mavic 3 Fly More Combo, DJI Mavic 3T и EVO MAX 4T Protect) была проведена 8 декабря прошлого года. Через три недели после этого исполком согласовал передачу разной техники для военных подразделений на сумму 95,6 млн грн. Самой дорогой в списке была партия тех самых 170 дронов. Ее общая стоимость достигала 38,9 млн грн.

Наверное, общественность об этом не узнала бы, если бы программа помощи военным "Полтавское сопротивление" была, как при скандально известном мэре-коррупционере Александре Мамае , засекречена. Но избранная год назад на должность секретаря горсовета депутат от "Слуги народа" Екатерина Ямщикова, исполняющая обязанности городского головы, инициировала переутверждение программы без грифа "для служебного пользования". Это позволило вернуть все закупки оборонного департамента в систему Prozorro, поэтому каждый может видеть, что, за сколько и у кого государственные органы покупают.

Не секрет, что коррупционеры давно научились обходить электронную систему публичных закупок, чтобы иметь выгоду. Есть много способов обмануть Prozorro, но сейчас не об этом. Сейчас война, и каждый на своем месте должен делать все от него зависящее ради победы. К сожалению, воровство и обогащение на войне стали едва ли не нормой для чиновников.

Ответственный за проведение тендеров в департаменте по вопросам ГЗ и ОР Полтавского горисполкома Максим Панасенко на заседании группы "Прозрачность и подотчетность", которая сразу же заподозрила коррупционную составляющую в закупке дронов, не моргнув глазом заявил, что государственного регулирования цен на военные устройства не существует, цены диктует постоянно растущий рынок, поэтому покупка обошлась дорого, но все нормы, мол, выдержаны. Расчет предполагаемой стоимости предмета закупок состоялся на основе скриншотов, сделанных 7 декабря 2023 года.

Но при этом ожидаемая стоимость закупок была завышена на 1,4 млн грн, а в тендере участвовал единственный, проверенный и любимый городскими чиновниками подрядчик — общество с ограниченной ответственностью "ЗЕД-Мобайл" во главе с молодым предпринимателем Юрием Коновальчуком.

Впарили "Мавики" втридорога

Здесь уместно сделать кое-какие сравнения. Наиболее ходовые дроны DJI Mavic 3T фирма "ЗЕД-Мобайл" продала горсовету по цене 304 511 гривен за штуку (80 штук = 24 360 862 грн), в то время как благотворительный фонд Сергея Притулы покупал в 2023 году сотни тысяч таких "Мавиков" по 128—174 тыс. гривен. При этом цена дронов постепенно снижалась. В отчетности Притулы можно найти третьи "Мавики" даже по 139-158 тысяч грн.

Наиболее ходовые дроны DJI Mavic 3T фирма "ЗЕД-Мобайл" продала горсовету по цене 304 511 гривен за штуку

Дроны DJI Mavic 3 Fly More Combo крупные волонтерские фонды покупали по 80—90 тыс. грн, а "ЗЕД-Мобайл" впаривал их Полтавскому горсовету по 136 160 грн за штуку (80 штук = 10 892 786 грн).

Самое низкое предложение на квадрокоптер Autel Evo Max 4T PROTECT+ на Prozorro — 245 тыс. грн, самое высокое — 317—319 тысяч. А у "ЗЕД-Мобайл" было 361 151 грн. Соответственно, 10 штук обошлись горсовету в 3 611 514 грн.

Все эти квадрокоптеры ООО "ЗЕД-Мобайл" покупало у одного поставщика — киевского ООО "Комел", импортирующего товар из Польши, Турции и Китая. Навар фирмы при этом составлял около 100 тысяч гривен на одном Mavic 3T и 61 тысячу – на Autel. При этом в документах "ЗЕД-Мобайл" отмечал другие, улучшенной модификации, хотя никоим образом дроны не совершенствовал. Да еще и налогов избегал!

Из-за нарушения законодательства по применению налоговой льготы по НДС при поставке товаров оборонного назначения (дронов, оптических приборов) Государственная налоговая служба области в середине февраля 2024 года оштрафовала ООО "ЗЕД-Мобайл" почти на 46 млн грн. Но уже через два месяца судья Октябрьского районного суда Полтавы Виталий Микитенко закрыл производство по привлечению к ответственности за финансовые нарушения экс-директора ООО "ЗЕД-Мобайл" Юрия Коновальчука. Поскольку не нашел… доказательств админправонарушения.

Суд не нашел доказательств финансовых нарушений экс-директора ООО "ЗЕД-Мобайл" Юрия Коновальчука

И все же наказания виновным не избежать. По факту возможного присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением при покупке квадрокоптеров по ценам, превышавшим рыночные, областная прокуратура внесла сведения в ЕРДР. Расследованием дела занялись специалисты Главного управления Нацполиции в Полтавской области. Киевский районный суд Полтавы дал разрешение на временный доступ и изъятие оригиналов документов, связанных с закупкой 170 дронов. Детективы теруправления Бюро экономической безопасности и СБУ провели обыски, изъяли документы, теперь дело за судом.

Стоит надеяться, что следователи выяснят, почему горсовет с начала полномасштабной войны единственным поставщиком дронов и военного оборудования выбрал именно "ЗЕД-Мобайл".

В первый раз об их сотрудничестве стало известно два года назад. В июле 2022 года горсовет приобрел рации у "ЗЕД-Мобайл" с переплатой 40 процентов от рыночной цены. На это первыми обратили внимание журналисты местного интернет-издания "Полтавщина". Примечательно, что после критики в "Полтавщине" тогдашнее руководство города во главе с Александром Мамаем практически сразу закрыло от громады оборонные закупки, прикрывшись "военной тайной".

Передача помощи военным в Полтавском городском совете. Июль 2022 года

Заказ на 7 миллионов получил вор

— История с дронами — самая громкая, но не единственная сомнительная закупка, которую реализовал оборонный департамент, — говорит корреспондент издания Николай Лысогор. — За два с половиной года полномасштабной войны Полтава предоставила Силам обороны помощь на сотни миллионов гривен, и значительная часть прошла под грифом "для служебного пользования". Хотя по факту помощь не была секретной – депутаты охотно фотографировались с подарками и публиковали соответствующую информацию в соцсетях. Через "ЗЕД-Мобайл" были приобретены РЭБы, обмундирование, планеры, компьютеры, нагрудные камеры, автобус. На практике гриф "ДСП" применили, чтобы скрывать цены и производить закупки оборудования без отчетов в Prozorro.

Из публичной информации известно, что компания "ЗЕД-Мобайл" была основана в мае 2017 года Ольгой Лысенко и Юрием Коновальчуком. Согласно данным системы анализа публичных закупок Prozorro, в течение 2017—2022 годов фирма выполнила государственные заказы на 5 млн грн без грифа "ДСП". Зато в прошлом году эта сумма резко возросла до 105 миллионов. Подавляющее большинство заказов поступило именно от оборонного департамента Полтавского городского совета.

Кстати, чтобы избежать пристального внимания медиа и правоохранителей, Коновальчуку пришлось задействовать для продаж горсовету ряд ООО и ФОП. После скандала с дронами ООО "ЗЕД-Мобайл" в срочном порядке сменило владельца (им стала Ольга Лысенко) и юридический адрес, "перебазировавшись" из Полтавы в Карловку под областным центром.

Заметая следы, подельники руководства города избавляются от своих фирм, через которые они организовывали поставки дронов и другого снаряжения для военных по завышенным ценам. К сожалению, это может осложнить расследование. А что хуже всего — меняются только фирмы-прокладки, но сделки продолжаются, потому что их бенефициары остаются прежними.

Детективы теруправления БЭБ и СБУ провели обыски в Полтавском горсовете

После обысков в горсовете и оглашения подозрений редакция "Полтавщины" проследила за судьбой фирм-однодневок, у которых в течение последнего года город покупал оборудование для военных с переплатой. И обнаружила, что с начала этого года для отвода глаз от своей основной фирмы Юрий Коновальчук начал заходить на тендеры через подставные компании. Одна из них, "Сайберф", была записана на делопроизводителя Шевченковской ТИК на прошедших местных выборах. Поставив городу оборудование на 20 млн грн, фирму перерегистрировали на другое лицо. Однако ее контакты ведут к первой компании Коновальчука — "ЗЕД-Мобайл".

Также в начале 2024 года единственным участником объявленного Полтавским горсоветом тендера на тепловизоры и приборы ночного видения для военных стоимостью почти 7 млн грн стало ООО "Амайдей Биз", которое в апреле прошлого года было зарегистрировано жителем Киева, а уже в августе — перерегистрировано на фельдшера Полтавского областного центра экстренной медицинской помощи. Это был один-единственный подряд фирмы, которой якобы владел фельдшер. Против него, кстати, несколько лет назад был составлен админпротокол за… воровство двух бутылок пива в супермаркете. Неудивительно, что уже в этом июле ООО была переименована в "Пластикс-Формс", сменила владельца и юридический адрес.

"Подобные срочные продажи компаний после получения средств из бюджета свидетельствуют о желании реального или фиктивного владельца предприятия усложнить проведение следственных действий во избежание уголовной ответственности за вероятный сговор с топ-чиновниками Полтавы и систематическое присвоение средств бюджета.

Поэтому расследование БЭБ и СБУ можно будет назвать по-настоящему полным, когда подозрения также получат как продавцы дронов и амуниции, так и депутаты, которые "крышевали" весь этот процесс", — резюмирует "Полтавщина".

P. S. С начала этого года руководителем оборонного департамента был назначен бывший боец штурмовой роты "Один" Александр Сороковый. Да и сама секретарь горсовета Екатерина Ямщикова в 2022—2023 годах служила медиком 116-й отдельной бригады теробороны, исполняла обязанности начальника медицинской службы по эвакуации раненых в составе подразделения "Медики Йетти". Жаль, что за спинами людей с боевым опытом происходят вопиющие махинации, и они, по сути, оказались молчаливыми соучастниками обкрадывания своих боевых побратимов.

Фото — Бюро экономической безопасности Украины, интернет-издание "Полтавщина"