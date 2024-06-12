Нари, а не Канари: цікаві факти про затриману СБУ доньку ексмера Полтави Мамая

Наталії Веретенніковій доведеться посидіти в СІЗО мінімум два місяці

Колишньому голові Полтавської міськради і корупціонеру Олександру Мамаю 11 червня виповнилося 56 років. Але відсвяткувати день народження по-багатому, як раніше, не вдалося. Бо саме цього дня СБУ зробила імениннику "сюрприз" — затримала його 36-річну доньку Наталію Веретеннікову за співпрацю з пропутінською партією "Єдина Росія". А Шевченківський райсуд Києва 30 травня вже обрав жінці запобіжний захід у зв’язку з підозрою в колабораційній діяльності, відправивши її на два місяці в слідчий ізолятор без права внесення застави.

Крім того, на все майно затриманої накладено арешт на суму понад 270 млн грн. Серед заблокованих активів — три квартири у Києві, мінівен та частки в статутних капіталах двох українських компаній.

"Телеграф" розкопав деякі цікаві факти у біографії колаборантки.

Заробляла мільйони на рекламних банерах у ліфтах

Наталія Веретеннікова (у минулому — Мамай, вона ж Кириченко) володіє агенцією, що спеціалізується на розміщенні рекламних банерів у ліфтах. Доволі прибуткову компанію підприємиця успадкувала від першого чоловіка Богдана Кириченка (до слова, двоюрідного брата скандально відомого мільярдера Андрія Веревського) після того, як 10 років тому він раптово помер. Свого часу її чоловік заснував ТОВки, що працювали у Києві ("ЛіфтІнфо"), Санкт-Петербурзі ("ЛифтИнфо СПБ") та у Москві ("ЛифтИнфо МСК"). У березні 2020 року московська філія припинила діяльність.

Нині Наталія одружена з підприємцем із Броварів Київської області Євгеном Веретенніковим, у них підростає маленький син. Від попереднього шлюбу жінка має двох доньок, старшій із яких 16 років. Мама завбачливо переоформила 66 відсотків корпоративних прав на "ЛифтИнфо СПБ" на доньок у рівних долях.

Наталія одружена з підприємцем Євгеном Веретенніковим

За даними слідства, рекламна агенція Наталії Олександрівни активно працювала на виборчий штаб партії Путіна "Єдина Росія" під час місцевих виборів у 2022 та 2023 роках. Установлено, що торік напередодні "єдиного дня голосування" до органів місцевої влади Веретеннікова віддала сотні рекламних місць (стендів і бордів) своєї фірми у Санкт-Петербурзі для поширення прокремлівської агітації.

На цьогорічних "виборах" президента РФ фірма Веретеннікової розміщувала, звісно, рекламні банери Володимира Путіна.

За час співпраці з виборчим штабом партії Кремля, як відомо з розслідування СБУ, донька Мамая отримала прибуток понад 35 млн рублів. Частину коштів переказала на особистий рахунок як дивіденди.

Фірма Наталії Веретеннікової сплачувала чималі податки у російський бюджет. Так, Державне казначейство РФ за період з 24 лютого 2022 по 29 травня 2024 отримало від ТОВ "ЛифтИнфо СПБ" 1,7 млн рублів (за сьогоднішнім курсом — 770 тис. грн).

Залучала іноземні кошти в економіку України?

Тим часом мільйонерка Веретеннікова не приховувала, що веде бізнес у РФ, тому дивно, що правоохоронці помітили її діяльність лише тепер. Як депутатка Шевченківської райради Полтави минулого скликання вона внесла цю інформацію у свою електронну декларацію. Так, пані Наталія жила в Києві, дистанційно керувала бізнесом у найбільших містах Росії й водночас на громадських засадах виконувала обов’язки депутата районної ради у місті, де хазяїном на той час був її батько.

При обшуку за місцем проживання та у київських офісах затриманої виявлено комп’ютери, мобільні та фінансову звітність щодо співпраці з РФ. Вилучено також картку російського банку на ім’я підозрюваної, куди надходили кошти від рекламної діяльності "ЛіфтІнфо" в Росії. Власниця компанії навіть не думала переводити заради конспірації рублі на електронний гаманець чи у криптовалюту.

Та й банківські операції з російською компанією Наталія Веретеннікова здійснювала прямо зі свого MacBook. Тож на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.

Матеріали справи

"Ну що ви доколупались до талановитої дівчини? Вона просто хотіла залучити іноземні кошти в економіку України", — жартують одні, обговорюючи подію у соцмережах.

"Знаючи цю особу зі шкільних років як досить тупу, думаю, що вона тільки формально числилася "директоркою". Тільки витрачала гроші на гламур та ікру, а керував або батько, або найнятий менеджер…" — додає один полтавець штрих до характеристики затриманої.

"Та який там батько! Мамай був єдиним мером України, який зайняв посаду, не маючи вищої освіти, бо був відрахований з Полтавського інженерно-будівельного інституту за невиконання учбового плану після першого семестру", — заперечує йому інший.

"Найсмішніше, що колаборантка проводила операції з російськими банками країни терористів через український смартфон. Навіть школярі молодших класів ржуть із цього", — зауважує ще один учасник обговорення.

І це правда. У месенджері WhatsApp на iPhone 13 Pro, що належить Наталії Веретенніковій, слідчі знайшли її листування з керівником і бухгалтером російського регіонального відділення "ЛифтИнфо", в якому вона давала вказівки щодо укладення договорів із замовниками, вартості послуг, виплати зарплат, сплати податків на території Російської Федерації.

В обговореннях цієї історії користувачі соцмереж сумніваються, що звичайна донька ексмера невеликого обласного центру в Україні, хай і з дипломом Інституту міжнародних відносин Київського національного університету, хай і мільйонерка, могла так просто отримувати замовлення від панівної партії Росії на чималі суми. Мовляв, її хтось завів у ці кола, натякаючи на зв’язки Олександра Мамая з впливовими людьми у Москві.

Родинний дух колабораціонізму

Олександр Мамай — колишній мер Полтави, а також очільник регіонального відділення ОПЗЖ, друг і товариш знищеного ворога України Іллі Киви — небезпідставно підозрюється у підтримці країни-терориста. Досить згадати, що незадовго до повномасштабної війни в інтерв’ю проросійському уже забороненому телеканалу "Наш", що належав Андрію Мураєву, Мамай заявив: "На території України воюють дві наддержави: Сполучені Штати Америки та Росія… Дуже прикро, що іде брат на брата".

Він також скаржився, що Україна припинила співпрацю з агресором, і шкодував, що через санкції військовий завод "Лтава", який раніше "дуже багато працював на Російську Федерацію", перебуває на межі закриття.

Після цього висловлювання Мамай був внесений у базу "Миротворець" як помічник терористів і російських окупантів, який розповсюджує кремлівську пропаганду й заперечує російську агресію.

Наталія Веретеннікова (ліворуч) з батьком, Олександром Мамаєм

Справді, Олександр Мамай, будучи при владі, так і не зміг вичавити з себе публічно, що Росія напала на Україну. Зате як міг боровся з патріотично налаштованими полтавцями. Наприклад, змушував комунальників знімати Державний прапор України та прапор ОУН, які активісти та атовці вивішували на пам’ятнику, збудованому на честь перемоги війська Петра І над військом шведського короля Карла ХІІ.

Міський голова Мамай під час першої спроби на 47-й позачерговій сесії Полтавської міської ради у 2015 році разом з депутатами не підтримав і не проголосував за визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" терористичними організаціями, а РФ — країною-агресором.

"Скільки б не критикували Російську Федерацію, але ми прекрасно розуміємо, що вони, в першу чергу, зациклені на патріотизмі. Вони всі, росіяни, розуміють, що їхня держава наймогутніша в світі, і найсильніша в світі із їхнім президентом Путіним, яка може дати відсіч будь-кому", — це ще один "перл" пропутінського Мамая, який він видав у розмові з журналістом одного з місцевих видань.

Скандальний ексмер виступав і проти декомунізації, заборони Московського патріархату, називав гетьмана Івана Мазепу "негативною історичною персоною", заперечував путінський режим у Криму, протидіяв повноцінному забезпеченню ЗСУ, а у грудні 2022 року публічно розсекретив інформацію про місце дислокації підрозділів українських військовослужбовців у Полтаві. Щодо останнього кримінальне провадження кваліфіковано як "злочин проти основ національної безпеки", однак досі перебуває на розгляді в суді.

Окрім того, що рідна донька Мамая має бізнес у країні-терористці, то ще і його падчерка, депутатка міськради, Ірина Климко володіє землею в окупованому Севастополі.

Про численні фінансові махінації родини колишнього мера Полтави навіть не будемо згадувати. Лише зазначимо, що 2 березня минулого року Мамай був визнаний винним в організації розтрати майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, у завданні збитків місцевому бюджету на 570 тисяч грн, а також в організації внесення до офіційних документів свідомо неправдивих відомостей й отримав п’ять років позбавлення волі з випробувальним строком в один рік, а також заборону на обіймання керівних посад протягом року.

Маєток Олександра Мамая

До речі, в рамках розслідування справи Наталії Веретеннікової 29 травня столичні правоохоронці за місцем проживання колишнього міського голови Полтави Олександра Мамая та членів його родини на вулиці Світанковій провели слідчі дії. Чи знайшли вони компромат у маєтку батька підозрюваної, невідомо.

Фото з відкритих джерел