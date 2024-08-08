У бійців крав — дружині й сину дарував. У Полтаві судять скандального комбрига

Колишній командир 116-ї бригади ТрО Олександр Чахлов наживався на підлеглих

Поки бійці ЗСУ на лінії зіткнення та волонтери щодня просять українців скинутися донатами на придбання автівок , які рятують їхні життя, дружина полковника Олександра Чахлова — екскомандира 116-ї окремої бригади Сил тероборони ЗСУ, яку ще називають Полтавською, — роз’їжджає на новенькій іномарці Škoda Kodiaq Sportline. "Прикол" у тому, що цей сірий позашляховик числиться за бригадою, до якої дружина колишнього бойового командира не має жодного стосунку.

Просто чоловік під час повномасштабної війни з РФ зробив жінці такий подарунок за рахунок Полтавської міської ради. А тепер має відповісти за свої дії в судовому порядку. Тож "Телеграф" розбирався у скандальній історії.

Бюджетні мільйони на авто дружини комбрига

Днями Олександру Чахлову, який очолював бригаду з вересня 2022 року до листопада 2023-го, оголосили про підозру у привласненні військового майна в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України). Це кваліфікується як особливо тяжкий злочин. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. 1 серпня Октябрський райсуд Полтави обрав Чахлову запобіжний захід — особисте зобов’язання.

Так, запобіжний захід аж занадто м’який. З цього приводу користувачі соцмереж висловлюють свої гнівні обурення, але ж до матеріалів провадження їх не пришиєш…

Про передачу конкретній бригаді двох позашляховиків першим заступником міського голови Валерієм Пархоменком разом з депутатами Полтавської міської ради Ігорем Еренбургом та Євгеном Диканем було офіційно повідомлено на сайті міськради 30 грудня 2022 року.

Уважні читачі одразу помітили, що міськрада не економила на автомобілях, які на війні є розхідним матеріалом. Досить сказати, що вони були випущені 2022 року, а їхня ринкова ціна на той момент становила 1 304 400 грн. Певно, недарма дорогі іномарки придбали за бюджетні кошти, та ще й зі значною переплатою (у медіа повідомлялось, що міськрада заплатила майже по 2 млн грн за кожну автівку) наприкінці року — просто чиновники квапилися списати гроші.

І навряд чи новенькі автівки з самісінького початку призначалися для перевезення штурмовиків на бойові позиції, евакуації поранених по розбитих фронтових дорогах чи для виконання інших важливих бойових завдань. На таких зручно їздити командирам (або їхнім дружинам) по гарному асфальту.

Олександр Чахлов скористався нагодою

Ми не знаємо, чи обговорювали державні мужі ці питання з командиром бригади, але Олександр Чахлов скористався нагодою. Слідство встановило, що один з автомобілів марки Škoda Kodiaq Sportline 2.0 TDI на військових номерних знаках без документального оформлення він передав у користування власній дружині, яка не задіяна у виконанні завдань з протидії військовій агресії Російської Федерації проти України.

Навіщо офіцеру резерву Starlink?

15 грудня 2023 року, коли пан Чахлов був уже звільнений з посади командира 116-ї окремої бригади ТрО й переведений у резерв офіцерського складу, співробітники поліції за місцем проживання його родини провели обшук, в ході якого в підземному паркінгу будинку було виявлено та вилучено військове майно, а саме автомобіль Škoda Kodiaq Sportline.

Окрім того, слідчі виявили та вилучили ще один автомобіль — Mitsubishi L200 білого кольору. Як з’ясувалося, він також є військовим майном. Автівка була на балансі 116-ї ОБр ТрО, однак після зняття з посади комбрига Олександр Чахлов продовжував нею користуватися. На Mitsubishi катався по Полтаві син екскомандира.

На одному з цих позашляховиків Чахлов-старший, достовірно знаючи про наказ командувача Сил територіальної оборони ЗСУ №448 від 24.11.2023 про призначення його офіцером резерву 177-го батальйону, на транзитних номерах заїжджав на територію військового містечка, звідки забрав майно, яке перебувало на балансі зв’язківців.

Згідно з рапортом начальника відділення зв’язку та інформаційних систем військової частини, Чахлов забрав дві станції живлення Bluetti АС200max, два акумуляторні модулі Bluetti B230, апаратно-програмний захищений термінал Motorola G100, 15-дюймовий ноутбук ThinkBook, багатофункціональний пристрій Xerox B205, два планшети BlackvievTab 10 Pro, планшет LenovoTab P 12 Pro, портативну зарядну станцію Jackery Explorer 2000 Pro, зарядну станцію Jackery Explorer 1000 Pro, станцію супутникового зв'язку Starlink.

Дещо з цього майна поліціянти вилучили під час обшуку у Чахлова вдома, деяке він досі не передав у військову частину у встановленому порядку. Тож його законно підозрюють також у зловживанні службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди.

11 квітня цього року з вилучених автомобілів, які перебували під арештом чотири місяці, суд зняв арешт і вони нарешті були передані 116-й бригаді ТрО, яка воює на Донеччині.

Відмиті мільйони на закупівлі морських контейнерів під житло для солдатів?

Справу стосовно Чахлова розслідує Територіальне управління Державного бюро розслідувань у Полтаві. З цього приводу там офіційно нічого не коментують, але з неофіційних джерел відомо, що правоохоронці налаштовані зробити справу Чахлова показовою.

Окрім того, як писав "Телеграф", ДБР підозрює посадовців Полтавської облради з управління майном та 116-ї бригади ТрО у змові для відмивання мільйонів на закупівлі старих морських контейнерів. Іржаві бокси переобладнали під житлові модулі для військовослужбовців й оформили при передачі як нові.

У ході досудового розслідування ДБР встановило, що підозрювані за змовою прийняли на баланс 20 житлових побутових 20-футових модулів для проживання (розмірами 6 х 2,4 х 2,6 м) військовослужбовців тероборони на загальну суму 9 889 980 грн, які не відповідають вимогам тендерної документації.

Замість нових облрада передала військовим старі морські контейнери британського виробництва, ціна яких, за висновком фахівців, не перевищувала 100 тисяч гривень за штуку. І посадові особи 116-ї окремої бригади без будь-яких зауважень прийняли їх на свій баланс. Електронні закупівлі провели 16 листопада 2022 року, тобто незадовго до того, як міська влада передала 116-й бригаді новенькі позашляховики. І в тому, й в іншому випадку в результаті такої "турботи" постраждали рядові бійці…

Матеріали відкритого провадження все ще лежать в Октябрському районному суді Полтави, лояльному до високопосадовців, що скоїли злочини.

Фото — відкриті джерела