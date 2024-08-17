Сергійович чи Сергієвич: як звертатися до сина Сергія правильно

Правила за новим правописом щодо "Сергійовичів" не змінилися

У сучасній українській мові формування по батькові — це важливий аспектом мовної культури, і часто виникають питання щодо правильного написання цього елемента імені. Одним із поширених випадків є по батькові від імені Сергій. Тому давайте розберемося, як правильно: Сергійович чи Сергієвич. А раніше ми розповідали, як правильно за новим правописом називати сина Ігора.

Загальні правила утворення по батькові

По батькові в українській мові утворюється шляхом додавання суфіксів -ович/-івна для чоловіків і -івна/-ївна для жінок до основи імені батька. Основна вимога полягає в тому, що форма по батькові має бути утворена правильно та відповідати нормам літературної мови.

Випадки з іменем Сергій

Ім'я Сергій у стандартній літературній мові належить до імен із м'яким закінченням. Для таких імен по батькові утворюється за допомогою суфікса -йович для чоловіків. Отже, правильна форма по батькові від імені Сергій буде Сергійович.

Чому не "Сергієвич"?

Форма Сергієвич є неправильною граматично. Це слово виглядає як утворене від імені Сергій з неправильним додаванням суфікса. Українська мова має чіткі правила щодо утворення по батькові, і вони вимагають використання лише правильної форми — Сергійович.

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