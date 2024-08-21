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Як сказати "состояние" українською: про багатство, здоров’я та сім’ю

Автор
Катерина Шполянська Катерина Шполянська
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Як говорити про "состояние" українською
Як говорити про "состояние" українською. Фото shutterstock.com

Тонкощі перекладу та вживання цих понять в українській мові

Поняття, яке передає російське слово "состояние" є досить багатозначним в українській мові і може вживатися для позначення різних аспектів життя. Щоб правильно вживати ці слова, варто розібратись у їхніх значеннях та відтінках.

Словники наводять широкий сектор варіантів перекладу цього слова. Один з найбільш поширених – "статок" як майновий, фінансовий чи економічний статус особи, або ж багатство. Наприклад:

  • Людина із статками (з "состоянием")
  • Нажити значне багатство ("состояние")

В цьому значенні "состояние" близьке до слів "майно", "багатство", "статок". Тобто, коли ми говоримо про "состояние" у цьому сенсі, маємо на увазі наявність у когось матеріальних, фінансових ресурсів.

Також "состояние" може означати становище, положення, ситуацію, в якій перебуває хтось або щось, тоді варто вживати слово стан. Наприклад:

  • Стан здоров'я,
  • Стан сп'яніння,
  • Майновий, фінансовий стан підприємства.

Тут "состояние" вказує на поточний, актуальний статус, умови, в яких перебуває об'єкт чи суб'єкт. Це може бути фізичний, психологічний, емоційний чи будь-який інший вид "стану".

Маємо такоє усталені вирази з російським "состояние", такі як:

  • быть в состоянии (что-либо делать) – бути спроможним, бути в силі зробити, спромогтися зробити, мати спроможність зробити,
  • по состоянию на 1 января – станом на 1 січня,
  • акты гражданского состояния — акти громадянського стану,
  • в состоянии войны — у стані війни, у воєнному стані.

Отже, основні варіанти перекладу й використання поняття "состояние" українською:

  • Майно, статки, багатство,
  • Становище, ситуація, умови,
  • Фінансовий/майновий стан.
  • Стан здоров'я, стан сп'яніння тощо.

Важливо підбирати найбільш влучний варіант, виходячи з контексту. Сподіваємося, ця стаття допомогла вам розібратись, як коректно говорити про "стан" українською мовою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно говорити про "хлопок" українською та які нові сенси має слово. Бо "хлопок" є типовим прикладом русизму в українській мові.

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