Як сказати "состояние" українською: про багатство, здоров’я та сім’ю
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Тонкощі перекладу та вживання цих понять в українській мові
Поняття, яке передає російське слово "состояние" є досить багатозначним в українській мові і може вживатися для позначення різних аспектів життя. Щоб правильно вживати ці слова, варто розібратись у їхніх значеннях та відтінках.
Словники наводять широкий сектор варіантів перекладу цього слова. Один з найбільш поширених – "статок" як майновий, фінансовий чи економічний статус особи, або ж багатство. Наприклад:
- Людина із статками (з "состоянием")
- Нажити значне багатство ("состояние")
В цьому значенні "состояние" близьке до слів "майно", "багатство", "статок". Тобто, коли ми говоримо про "состояние" у цьому сенсі, маємо на увазі наявність у когось матеріальних, фінансових ресурсів.
Також "состояние" може означати становище, положення, ситуацію, в якій перебуває хтось або щось, тоді варто вживати слово стан. Наприклад:
- Стан здоров'я,
- Стан сп'яніння,
- Майновий, фінансовий стан підприємства.
Тут "состояние" вказує на поточний, актуальний статус, умови, в яких перебуває об'єкт чи суб'єкт. Це може бути фізичний, психологічний, емоційний чи будь-який інший вид "стану".
Маємо такоє усталені вирази з російським "состояние", такі як:
- быть в состоянии (что-либо делать) – бути спроможним, бути в силі зробити, спромогтися зробити, мати спроможність зробити,
- по состоянию на 1 января – станом на 1 січня,
- акты гражданского состояния — акти громадянського стану,
- в состоянии войны — у стані війни, у воєнному стані.
Отже, основні варіанти перекладу й використання поняття "состояние" українською:
- Майно, статки, багатство,
- Становище, ситуація, умови,
- Фінансовий/майновий стан.
- Стан здоров'я, стан сп'яніння тощо.
Важливо підбирати найбільш влучний варіант, виходячи з контексту. Сподіваємося, ця стаття допомогла вам розібратись, як коректно говорити про "стан" українською мовою.
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