Досить продавати "участки" землі: як правильно говорити це слово українською у різних ситуаціях

Це слово є багатозначним терміном

Українська мова, як і будь-яка інша, має свої унікальні особливості, а отже, і складнощі, що можуть стати випробуванням як для носіїв мови, так і для тих, хто її вивчає. Чимало подібних проблем викликають слова, що мають кілька значень.

Слово "участок" є одним з тих, які часто викликають труднощі при перекладі з російської. Причина полягає в тому, що залежно від контексту, це слово може мати різні значення та відповідники в українській мові.

Земельна ділянка

Найпоширеніше значення слова "участок" — це земельна ділянка. У цьому випадку правильним перекладом буде "ділянка". Згідно зі "Словником української мови" (СУМ-11), ділянка визначається як "певна частина земельної площі".

Приклад:

Рос.: "Я купил дачный участок".

Укр.: "Я купив дачну ділянку".

Виборча дільниця

У контексті виборів "участок" перекладається як "дільниця". Визначення з "Словника української мови" (СУМ-20) говорить, що виборча дільниця — це адміністративно-територіальна одиниця, утворена для проведення голосування та підрахунку голосів.

Приклад:

Рос.: "Избирательный участок открывается в 8:00".

Укр.: "Виборча дільниця відкривається о 8:00".

Поліцейська дільниця

Коли йдеться про правоохоронні органи, "участок" також перекладається як "дільниця". Згідно з "Українсько-російським словником", "поліцейська дільниця" є відповідником російського "полицейский участок".

Приклад:

Рос.: "Его доставили в ближайший полицейский участок".

Укр.: "Його доставили до найближчої поліцейської дільниці".

Ділянка (частина чогось)

У деяких контекстах "участок" може перекладатися як "ділянка" у значенні частини чогось більшого. "Словник української мови" визначає це значення як "відрізок чого-небудь, що має протяжність".

Приклад:

Рос.: "Этот участок дороги требует ремонта".

Укр.: "Ця ділянка дороги потребує ремонту".

Дистанція (у спорті)

У спортивному контексті "участок" часто перекладається як "дистанція". СУМ-11 визначає дистанцію як "відстань, проміжок між чим-небудь".

Приклад:

Рос.: "Последний участок марафона был самым сложным"

Укр.: "Остання дистанція марафону була найскладнішою"

Отже, "участок" — багатозначне слово, яке може означати земельну ділянку, виборчу чи поліцейську дільницю. Важливо враховувати контекст при перекладі цього слова українською мовою.

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