Мобілізація збільшила резерви ЗСУ у 2,5 раза: Міноборони відповіли, чи можлива ротація бійців

З дня впровадження закону про мобілізацію пройшло понад 4 місяці

Міністерство оборони України повідомляє про значне збільшення резервів Збройних Сил завдяки новому закону про мобілізацію. За даними відомства, показники призову військовозобов'язаних зросли у 2,5 раза порівняно з першим кварталом поточного року.

Про це "Телеграфу" повідомила пресслужба Міноборони у відповіді на наш запит.

— Набрання чинності Законом України від 11 квітня 2024 року № 3633-IX дозволило нам збільшити показники призову військовозобовʼязаних на військову службу під час мобілізації у 2,5 раза порівняно з першим кварталом поточного року, що в цілому дозволяє на даному етапі проводити своєчасне доукомплектування військових частин, відновлення їх боєздатності та створення необхідних резервів, — кажуть у міністерстві.

Відповідь Міноборони на запит "Телеграфу"

При цьому за інформацією Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ, на сьогодні питання посилення мобілізації не ініціюється.

Пресслужба Міноборони повідомляє, що при достатньому числі підготовлених бійців і успішному проведенні призову, військове керівництво все ж підготує законодавчі зміни, які стосуватимуться ротації та демобілізації, тобто можливості звільнення окремих категорій військових під час воєнного стану.

Наразі проводяться лише локальні заходи з ротації та підтримання боєздатності Збройних сил.

— В інтересах виконання заходів відновлення боєздатності, організовано та проводиться заміна (ротація) військових частин (підрозділів), які виконують завдання у складі створених угруповань військ, — каже пресслужба Міністерства оборони України.

Мова, однак, лише про надання відпусток, доукомплектування особовим складом та технікою, а також проведення бойового злагодження (у тому числі на території держав-партнерів), тривалістю від двох тижнів до трьох місяців.