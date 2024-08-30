Мобилизация увеличила резервы ВСУ в 2,5 раза: в Минобороны ответили, возможна ли ротация бойцов

Со дня введения закона о мобилизации прошло более 4 месяцев

Министерство обороны Украины сообщает о значительном увеличении резервов Вооруженных Сил благодаря новому закону о мобилизации. По данным ведомства, показатели призыва военнообязанных выросли в 2,5 раза по сравнению с первым кварталом текущего года.

Об этом "Телеграфу" сообщила пресс-служба Минобороны в ответе на наш запрос.

— Вступление в силу Закона Украины от 11 апреля 2024 года № 3633-IX позволило нам увеличить показатели призыва военнообязанных на военную службу во время мобилизации в 2,5 раза по сравнению с первым кварталом текущего года, что в целом позволяет на данном этапе проводить своевременное доукомплектование воинских частей, восстанавливать их боеспособности и создавать необходимые резервы, — говорят в министерстве.

Ответ Минобороны на запрос "Телеграфа"

При этом по информации Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ, на сегодняшний день вопрос усиления мобилизации не инициируется.

Пресс-служба Минобороны сообщает, что при достаточном числе подготовленных бойцов и успешном проведении призыва, военное руководство все же подготовит законодательные изменения, касающиеся ротации и демобилизации, то есть возможности увольнения отдельных категорий военных во время военного положения.

Сейчас проводятся только локальные мероприятия по ротации и поддержанию боеспособности Вооруженных сил.

— В интересах выполнения мероприятий восстановления боеспособности, организована и проводится замена (ротация) воинских частей (подразделений), выполняющих задачи в составе созданных группировок войск, — говорит пресс-служба Министерства обороны Украины.

Речь, однако, лишь о предоставлении отпусков, доукомплектовании личным составом и техникой, а также проведении боевого согласования (в том числе на территории государств-партнеров), продолжительностью от двух недель до трех месяцев.