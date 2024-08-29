Волонтер Юрій Бірюков закликав допомагати військовим донатами чи в інший спосіб, бо їм і так важко

У стрічці криком кричать "зверніть увагу не на курський, а на покровський напрямок". Але ніхто з притомних про покровський напрямок не забував! І так, там піпець як важко.

Але!

І ось тепер про моє персональне "але". Я обожнюю в дописах писати фразу "я ж не експерт", яка дає можливість писати саме власні думки, без огляду на статуси та інше.

Так от, за останні сім діб ми відвантажили більше 2000 фпв-дронів та під сотню мавіків саме на покровський напрямок. Просять ще й ще, треба ще й ще. Мільйони фпв-дронів від держави? Не смішіть мою гіпертонію, їй і так тяжко. Фпв-дрони від держави отримують, це факт, але тільки в аптекарських та терапевтичних дозах. Тому — потрібні тисячі дронів, тисячі та тисячі дронів. Окупанти пруть реальними м'ясними штурмами, я спостерігав за кількома в прямому ефірі очима дрона-розвідника. Вони пруть, вони не зважають на втрати. Але фпв їх все ж таки відмінно пригальмовують!

Хочете допомогти на покровському напрямку – донатьте! Або розповсюджуйте пости про волонтерські збори на фпв! Робіть щось фактичне, а не постійний стогін у стрічці!

І особисте. Зовсім моє, власне. Там три бригади ДШВ зараз. Всім трьом ми відвантажили тижневий запас дронів і ми не одні у них помічники. Єнотам важко, єноти скриплять зубами, єноти стогнуть від втоми — але вони дуже активно знищують ворога.

Коли все буде добре – я не знаю. Але знаю, що точно буде.