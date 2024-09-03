На утримання доріг у Донецькій області виділили з бюджету мільйони гривень

Сумнівні витрати під час війни

Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької ОДА провів тендер та обрав підрядну організацію, яка відповідатиме за експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Донецькій області. На ці цілі з бюджету витратили 10 мільйонів гривень.

Переможцем торгів стало ТОВ "Київдортехнологія". Про це стало відомо із опублікованого тендеру на сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Згідно з тендерною документацією, на утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на Донеччині було виділено 10 мільйонів гривень.

Підрядна організація повинна самотужки утримувати дороги у належному технічному стані, проводити поточний ремонт та моніторити стан дорожнього покриття.

Дата поставки послуг — з 31 серпня по 31 грудня 2024 року.

Також у тендерній документації зазначено, що першочерговий ремонт здійснюватиметься саме на тих дорогах, які выдыграють значну роль у період дії воєнного стану:

Крім цього підрядна організація зобов’язана проводити на довірених їм дорогах наступні роботи:

усувати наслідки ДТП

ліквідовувати наслідки негоди та стихійних лих, а також надзвичайних та аварійних ситуацій

виконувати приписи уповноважених органів Нацполіції України

організовувати безпечний проїзд для автотранспорту.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у селі під Києвом вирішили відремонтувати шкільну їдальню за мільйони гривень. За умовами договору підрядник має провести капітальний ремонт приміщень їдальні — тут ґрунтовно оновлять підлогове покриття, стелю та стіни, встановлять нові двері, вікна та сантехніку.