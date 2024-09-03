На утримання доріг у Донецькій області виділили з бюджету мільйони гривень
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Сумнівні витрати під час війни
Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької ОДА провів тендер та обрав підрядну організацію, яка відповідатиме за експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Донецькій області. На ці цілі з бюджету витратили 10 мільйонів гривень.
Переможцем торгів стало ТОВ "Київдортехнологія". Про це стало відомо із опублікованого тендеру на сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro.
Згідно з тендерною документацією, на утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на Донеччині було виділено 10 мільйонів гривень.
Підрядна організація повинна самотужки утримувати дороги у належному технічному стані, проводити поточний ремонт та моніторити стан дорожнього покриття.
Дата поставки послуг — з 31 серпня по 31 грудня 2024 року.
Також у тендерній документації зазначено, що першочерговий ремонт здійснюватиметься саме на тих дорогах, які выдыграють значну роль у період дії воєнного стану:
Крім цього підрядна організація зобов’язана проводити на довірених їм дорогах наступні роботи:
- усувати наслідки ДТП
- ліквідовувати наслідки негоди та стихійних лих, а також надзвичайних та аварійних ситуацій
- виконувати приписи уповноважених органів Нацполіції України
- організовувати безпечний проїзд для автотранспорту.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у селі під Києвом вирішили відремонтувати шкільну їдальню за мільйони гривень. За умовами договору підрядник має провести капітальний ремонт приміщень їдальні — тут ґрунтовно оновлять підлогове покриття, стелю та стіни, встановлять нові двері, вікна та сантехніку.