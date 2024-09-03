На содержание дорог в Донецкой области выделили из бюджета миллионы гривен

Сомнительные траты во время войны

Департамент развития базовых отраслей промышленности Донецкой ОГА провел тендер и выбрал подрядную организацию, которая будет отвечать за эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Донецкой области. На эти цели из бюджета потратили 10 миллионов гривен.

Победителем торгов стало ООО "Киевдортехнология". Об этом стало известно из опубликованного тендера на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro.

Согласно тендерной документации, на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Донецкой области было выделено 10 миллионов гривен.

Подрядная организация должна своими силами содержать дороги в надлежащем техническом состоянии, проводить текущий ремонт и мониторить состояние дорожного покрытия.

Дата поставки услуг — с 31 августа по 31 декабря 2024.

Также в тендерной документации указано, что первоочередной ремонт будет осуществляться на тех дорогах, которые имеют значимую роль в период действия военного положения:

Кроме этого подрядная организация обязана проводить на вверенных им дорогах следующие работы:

устранять последствия ДТП

ликвидировать последствия непогоды и стихийных бедствий, а также чрезвычайных и аварийных ситуаций

исполнять приписания уполномоченных органов Нацполиции Украины

организовывать безопасный проезд для автотранспорта.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в селе под Киевом решили отремонтировать школьную столовую за миллионы гривен. По условиям договора подрядчик должен будет провести капитальный ремонт помещений столовой — здесь основательно обновят напольное покрытие, потолок и стены, установят новые двери, окна и сантехнику.