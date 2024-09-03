У селі під Києвом вирішили відремонтувати шкільну їдальню за мільйони гривень

Пошуки підрядника вже стартували

У селі Пухівка Броварського району Київської області у місцевому навчальному закладі збираються капітально відремонтувати приміщення їдальні. На ці потреби збираються витратити 4,8 мільйона гривень.

Роботи мають бути повністю завершені до 15 листопада 2024 року. Про це стало відомо із опублікованого тендеру на сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro.

У Пухівському закладі загальної середньої освіти Броварського району на Київщині хочуть провести капітальний ремонт приміщень їдальні. Роботи проводитимуться на вулиці Поштовій, 14.

Підрядника планують визначити за результатами аукціону, що стартує вже 16 вересня.

Ремонтні роботи мають бути повністю завершені до 15 листопада 2024 року.

За умовами договору підрядник має провести капітальний ремонт приміщень їдальні — тут ґрунтовно оновлять підлогове покриття, стелю та стіни, встановлять нові двері, вікна та сантехніку.

Також буде проведено ремонт електроосвітлення, каналізації, опалення та вентиляції.

У вартість також входять демонтажні роботи та вивіз сміття.

Усього передбачено виконання 235 різних видів робіт. Очікувана вартість ремонту складає 4 мільйони 889 тисяч гривень.

"Технологія та якість виконуваних робіт, якість застосовуваних матеріалів повинні відповідати вимогам чинних державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм та правил, встановлених для цих видів робіт", — йдеться у тендерній документації.

Нагадаємо, столичне комунальне підприємство "Солом’янка — Сервіс" планує капітально відремонтувати стадіон школи №3, розташованої у Солом’янському районі Києва. На ці потрібні з бюджету мають намір витратити 34,5 мільйона гривень.

За умовами договору, на стадіоні підрядник повинен буде змонтувати нові спортивні майданчики із сучасним покриттям та штучним газоном, а також виконати ще низку різних робіт.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині в дитсадку хочуть з підвалу зробити найпростіше укриття за 3,1 мільйона гривень. За умовами договору підрядник має провести капітальний ремонт підвального приміщення — тут ґрунтовно оновлять покриття для підлоги, фасад і стіни, встановлять нові двері та сантехніку.