Не осоромтеся на людях: як українською правильно сказати слово "випадок"
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Це правило слід запам’ятати
Багато українців зараз все активніше переходять на свою рідну мову. Втім, іноді з деякими її особливостями у ряду громадян можуть виникати проблеми. Наприклад, часто можна чути, як люди вживають слово "випадок", неправильно з неправильним наголосом.
Відомий український вчитель та мовознавець Олександр Авраменко пояснив, де саме в цьому слові треба ставити наголос. Він зазначив, що це досить поширена помилка. У мові українців часто можна почути і "вИпадок" і "випАдок".
"Запам’ятайте, "випадок" — наголос падає на перший склад. Як у словах "висновок", "виключення", за аналогією і "вИпадок", — пояснив мовознавець.
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