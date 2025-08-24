"Чуть-чуть": лише одиниці знають, як правильно перекласти цей прислівник українською мовою

Є близько десятка українських мовних конструкцій на заміну

Українська мова з кожним днем стає все поширенішою, але водночас дедалі важливішою стає робота над помилками та викоріненням кальки. Зокрема, деякі вважають, що припустимо говорити фразу "чуть-чуть" в українській мові, але це грубий суржик.

Є ціла низка українських слів та конструкцій з аналогічним значенням, якими бажано кожному розширити свій словниковий запас. Про них "Телеграф" розповість нижче.

Прислівник "чуть-чуть" в українській мові можна замінити на "ледь-ледь", "ледве-ледве", "трішки", "трішечки", "мало", "мало не", "трохи", "дещиця", "ледво-не-ледво".

Ось кілька прикладів, як це звучить у реченні:

Ледь-ледь вітер повіє. Тиша в морі… ледве-ледве Колихає море хвилі. Усмішка його була знайома трішки,… Ох, боже, боже, трошки того віку, а як важко його прожити. Грошей заробили дещицю, але переконалися: що там найкраще, де нас нема. Ледво-не-ледво виплентався на гостинець, а тут знов та сама біда. Довго балакав, та мало сказав!… Стародавній фонтан постраждав мало, але він з тої ночі засох, наче виплакав сльози над чужим горем.

