"Прийде час, коли Путіна визнають злочинцем": колишній топчиновник "Газпрому" звернувся до росіян

Чоловік каже, що залишатиметься у лавах ЗСУ доти, доки у нього будуть можливості та здоров’я

Колишній топчиновник "Газпрому" Ігор Волобуєв продовжує воювати в Україні у лавах Міжнародного легіону ЗСУ. Він отримав поранення під Бахмутом, але після реабілітації повернувся до ладу.

У Росії він спочатку керував пресслужбою "Газпрому", але у 2014 році його перевели на посаду віцепрезидента "Газпромбанку", а після початку російського вторгнення, він взагалі вирішив перебратися в Україну. У розмові зі Sky News він також передав послання Володимиру Путіну.

"Настане час, я дуже сподіваюся, і Росія офіційно визнає його злочинцем. І росіяни розкаються в тому, що були з ним, обирали його, слухали його. І за той час, який вони провели у війні під його керівництвом. Сподіваюся, їм буде соромно", — сказав він.

53-річний Волобуєв воював під Бахмутом і отримав там поранення в плече, коли намагався винести іншого бійця з-під обстрілу. Після реабілітації він знову повернувся до лав і вже навчився керувати дронами-камікадзе.

"Я вважаю, що поки ми не дамо Путіну під зад, ми не можемо думати ні про що інше. Я служитиму у Збройних силах України доти, доки матимуть сили, можливості та здоров’я — і мене це влаштовує", — сказав Волобуєв.

Він ще у червні отримав українське громадянство і звертався із цього приводу до росіян. Ексчиновник показав російський паспорт та назвав його символом рабства та фашизму, після чого він показав український паспорт, який охарактеризував як символ свободи.

"Цей паспорт поважає весь цивілізований світ. Я став громадянином України. Я вибрав гідність. Якщо я зміг, то й ви зможете", — додав він.

Як відомо, у 2023 році Волобуєв отримав від головкому ЗСУ Валерія Залужного нагороду "Золотий хрест", яку вручають військовим рядового та сержантського складу за успішне виконання бойових завдань.