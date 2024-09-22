"Придет время, когда Путина признают преступником": бывший топ-чиновник "Газпрома" обратился к россиянам

Мужчина говорит, что будет оставаться в рядах ВСУ до тех пор, пока у него будут возможности и здоровье

Бывший топ-чиновник "Газпрома" Игорь Волобуев продолжает воевать в Украине в рядах Интернационального легиона ВСУ. Он получил ранение под Бахмутом, но после реабилитации вернулся в строй.

В России он сначала руководил пресс-службой "Газпрома", но в 2014 году его перевели на должность вице-президента "Газпромбанка", а после начала российского вторжения, он и вовсе решил перебраться в Украину. В разговоре со Sky News он также передал послание Владимиру Путину.

"Придет время, я очень надеюсь, и Россия официально признает его преступником. И россияне раскаются в том, что были с ним, выбирали его, слушали его. И за то время, которое они провели в войне под его руководством. Надеюсь, им будет стыдно", — сказал он.

53-летний Волобуев воевал под Бахмутом, и получил там ранение в плечо, когда пытался вынести другого бойца из-под обстрела. После реабилитации, он вновь вернулся в строй и уже научился управлять дронами-камикадзе.

"Я считаю, что пока мы не дадим Путину под зад, мы не можем думать ни о чем другом. Я буду служить в Вооруженных силах Украины до тех пор, пока у меня будут силы, возможности и здоровье — и меня это устраивает", — сказал Волобуев.

Он еще в июне получил украинское гражданство и обращался по этому поводу к россиянам. Экс-чиновник показал российский паспорт и назвал его символом рабства и фашизма, после чего он показал украинский паспорт, который охарактеризовал как символ свободы.

"Этот паспорт уважает весь цивилизованный мир. Я стал гражданином Украины. Я выбрал достоинство. Если я смог, то и вы сможете", — добавил он.

Как известно, в 2023 году Волобуев получил от главкома ВСУ Валерия Залужного награду "Золотой крест", которую вручают военным рядового и сержантского состава за успешное выполнение боевых задач.