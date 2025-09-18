Знімалась у серіалах Байрак і пережила сепсис: де зараз акторка Катерина Тишкевич

Тишкевич протягом останніх років не грає у кіно

Сьогодні, 18 вересня, виповнюється 31 рік відомій українській актрисі Катерині Тишкевич. Вона грала у серіалах "На лінії життя", "Підкидьки", "Ментівські війни. Одеса". У 2022 році актриса розповіла, що тривалий час страждає від сильних головних болів.

"Телеграф" з'ясував, що відомо про кар'єру акторки, в яких фільмах грала та чим займається зараз.

Що відомо про Катерину Тишкевич

Майбутня актриса народилася у 1994 році в Києві у родині медиків. У 10 років вона вирішила, що буде акторкою, тож почала займатися у театральній студії. Певний час Катерина пробувала себе у моделінгу і перемогла на конкурсі "Міні-міс перлина Півдня" в Одесі. Також Катерина була ведучою програми "Тільки для дівчат" на одеському телебаченні. Однак Тишкевич все ж вирішила, що буде акторкою.

Тишкевич пробувала себе як модель, фото з її інстаграм-сторінки

Катерина навчалася у Київському університеті театру, кіно та телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Ще під час студентства Тишкевич дебютувала у театральній виставі "У пошуках радості". У кіно актриса вперше з'явилася в епізодичній ролі у серіалі "Жіночий лікар". Згодом вона зіграла у детективному серіалі "Повернення Мухтара" і медичному серіалі "Швидка допомога".

Тишкевич отримала першу головну роль у серіалі "Безсмертник" режисерки Оксани Байрак. Після нього кар'єра актриси почала активно розвиватися. Вона грала у серіалах "Офіцерські дружини", "На лінії життя", "Підкидьки", "Ментівські війни. Одеса", "Провідниця".

Тишкевич у серіалі "Безсмертник", скриншот "Штуки-дрюки"

Велику популярність Тишкевич отримала після виходу серіалу "Ніщо не трапляється двічі" Оксани Байрак. У ньому йдеться про кохання молодого подружжя у військовому містечку у 90-х. Вона зіграла дві ролі: спершу Каті, а потім її доньки — Маші. Окрім цього, Катерина знімалась у серіалах "Жіночий лікар-5", "Ти тільки мій", "Бідна Саша", "Медфак".

Тишкевич і Томусяк у серіалі "Ніщо не трапляється двічі", скриншот "Штуки-дрюки"

Раніше Тишкевич часто співпрацювала з Оксаною Байрак, отримуючи ролі у її серіалах. Однак після початку повномасштабного вторгнення росіян актриса розірвала зв'язок з режисеркою. А все тому, що Байрак поширює російську пропаганду та не засуджує війну, почату країною-терористкою.

Де зараз і чим займається Катерина Тишкевич

У 2022 році актриса повідомила, що протягом 8 років страждає від сильних головних болів. Однак медики не могли встановити їй діагноз. Катерина мала їхати на обстеження і лікування за кордон, але не склалося.

Тишкевич важко хворіла, фото з її інстаграм-сторінки

В Україні у Тишкевич виявили "соматоформний головний біль, викликаний функціональним порушенням мозку". Актриса розповіла, що у неї порушення біохімії мозку після пологової травми. Ще в дитинстві їй встановили діагноз ДЦП, утім, це проявилось аж через 20 років.

Певний час Катерина відновлювала здоров'я на Балі. Згодом у неї діагностували сепсис, тож Тишкевич перебувала в реанімації. Виявилось, що актрисі занесли інфекцію у психіатричній лікарні, де їй вводили через крапельницю антидепресант. Утім, стан Катерини вдалося стабілізувати.

Тишкевич під час лікування, фото з її інстаграм-сторінки

Зараз акторка ділиться світлинами з фотосесій, дає інтерв'ю ЗМІ, з'являється на публічних заходах, а також проводить акторські майстер-класи. Тишкевич часто показує свого чоловіка і актора Валентина Томусяка. Разом вони знімають гумористичні та романтичні ролики.

Тишкевич у шоу "Клуб 1%", фото "1+1"

Тишкевич багато часу проводить з чоловіком, фото з її інстаграм-сторінки

Тишкевич і Томусяк на Українському тижні моди, фото з її інстаграм-сторінки

