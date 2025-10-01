Втратила роботу через нелюбов до Путіна: де зараз і чим займається акторка Чулпан Хаматова

Хаматова не повертається у країну-агресорку

Чулпан Хаматова — відома російська акторка, яка грала у фільмах "Паперовий солдатик", "Едемський сад", "Доктор Ліза". Хаматова виступила проти повномасштабної війни Росії проти України та покинула країну-терористку, як і її колега Марія Машкова. Сьогодні, 1 жовтня, їй виповнюється 50 років.

Що треба знати:

Чулпан Хаматова — російська акторка, яка засудила повномасштабну війну Росії проти України

Акторка не живе в Росії з 2022 року

Хаматова гастролює з виставами Європою і США

"Телеграф" розповість, де зараз і чим займається акторка.

Де зараз Чулпан Хаматова

На початку повномасштабного вторгнення Чулпан засудила Росію та звернулась до Путіна, щоб він зупинив війну. Артистка підписала звернення діячів культури, щоб зупинити бойові дії.

Ми виступаємо проти військових дій, які наша країна здійснює на території України. Вся наша робота – це боротьба за гідність людини, порятунок життя. Війна несумісна ні з життям, ні з гідністю, ні з основними принципами людяності. Війна – це гуманітарна катастрофа, яка множить біль та страждання, йшлося у дописі.

Хаматова засудила війну Росії проти України, фото з її інстаграм-сторінки

У 2022 році Хаматова виїхала з Росії у Латвію, де влаштувалась на роботу у Ризький Новий театр. Гонорари акторки суттєво зменшилися, оскільки вона не володіє латиською мовою. У Росію Хаматова боїться повертатися, щоб її не заарештували.

Влітку 2024 року Хаматову звільнили з театру у Ризі. Причиною стало те, що квитки на вистави з її участю мало купували. Також акторка не змогла виступати з постановкою Латвійського національного театру, оскільки з'явився мораторій на вистави російською мовою. Тож певний час вона не мала роботи.

Хаматова працювала у Ризькому театрі, фото з її інстаграм-сторінки

У 2024 році влада не продовжила Чулпан посвідку на проживання, оскільки вона не мала робочого контракту. Однак невдовзі Хаматовій запропонували роботу у театрі "Дайліс", де показують вистави російською.

Невдовзі Чулпан і її колега Марія Машкова, яка теж засудила Росію за війну, гастролювали Європою з виставою "Записки божевільного". Також вони грали у постановці "Єдині найвищі дерева на землі".

Хаматова у виставі "Записки божевільного", фото з її інстаграм-сторінки

Відомо, що влітку 2024 року артистка взяла участь у постановці "Тараканище" у Вільнюсі разом з братом і колегою Шамілем Хаматовим. Кошти обіцяли перерахувати українцям. Також вона відреагувала на удар росіян по тренувальному центрі у Полтаві, опублікувавши інстаграм-історію з чорним квадратом.

Хаматова опублікувала згадку про удар росіян по Полтаві, фото з її інстаграм-сторінки

У 2025 році Хаматова заявила, що сумує за Росією. Вона відчула ностальгію, коли перебувала в аеропорту і побачила літак, який летить до Москви. Утім, поки акторка вважає ризиковим своє повернення у країну-агресорку. Водночас Чулпан заявила, що не розуміє людей, які "там залишилися і розмахують прапорами з буквою Z".

Як виконувати цю роботу? Я особисто не знаю. Як би лоботомія мала бути… Я не знаю навіть. Як би людині пояснити: ти знаєш, ти тоді був неправий, все це було жахливо, що треба жити по-іншому. Чулпан Хаматова

Зараз акторка продовжує гастролювати з виставами містами США і Європи. На своїй сторінці в інстаграмі вона ділиться кадрами з постановок, а також моментами з близькими і колегами.

Хаматова гастролює Європою і США, фото з її інстаграм-сторінки

Хаматова з колегою, фото з її інстаграм-сторінки

Хаматова у театрі, фото з її інстаграм-сторінки

