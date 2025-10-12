Співпрацювала з Вуді Алленом і ніколи не була заміжня: що відомо про зірку "Хрещеного батька" Даян Кітон

Кітон зіграла у понад 60 фільмах

Померла відома американська акторка Даян Кітон, яка грала у фільмах "Енні Голл", "Хрещений батько" та "Батько нареченої". Їй було 79 років. Причину смерті акторки не розголошують, однак відомо, що останнім часом в неї погіршилося здоров'я. Раніше ми розповідали, де похована українська актриса Марина Кукліна, якої не стало у 33 роки.

Що треба знати:

Даян Кітон активно співпрацювала з режисером Вуді Алленом

Акторку відзначали премією "Оскар"

Кітон ніколи не була заміжня

"Телеграф" вирішив з'ясувати, яким був акторський шлях Кітон, і в яких кінороботах вона грала.

Що відомо про Даян Кітон

Майбутня актриса народилася у 1946 році в Лос-Анджелесі. У 1969 році вона дебютувала в мюзиклі "Волосся" на Бродвеї. Невдовзі вона познайомилась з режисером Вуді Алленом, з яким потім багато років співпрацювала.

Даян Кітон і Вуді Аллен, фото Getty Images

Кітон грала у фільмах Аллена "Зіграй мені знову, Семе", "Сплячий", "Мангеттен". А у комедії "Енні Голл" актриса отримала головну роль — молодої співачки. За цю роботу Даян отримала премію "Оскар". Популярність акторки також зросла після виходу фільму "Хрещений батько", де вона виконала роль Кей Адамс.

Даян Кітон у фільмі "Хрещений батько", фото Getty Images

Протягом кар'єри Кітон неодноразово номінували на "Оскар". Зокрема, за роль в історичній драмі "Червоні", де вона перевтілилась в одружену жінку, котра залишає свого чоловіка заради журналіста. Також Кітон отримувала номінацію на "Оскар" за гру у картинах "Кімната Марвіна" і "Кохання за правилами… і без". У першій роботі вона зіграла доньку, яка опікується прикутим до ліжка батьком, а у другій — успішну авторку театральних п'єс.

Даян Кітон у фільмі "Любов і смерть", фото Getty Images

Творчий доробок Кітон налічує понад 60 ролей у різних кінороботах. Вона також грала у фільмах і серіалах "Ранковий підйом", "Молодий Папа", "Черлідерки". Одним із останніх фільмів за участі Даян стала романтична комедія "Книжковий клуб: Новий розділ".

Даян Кітон у 2010 році, фото Getty Images

Акторка відзначилась своїми феміністичними поглядами та засудженням пластичної хірургії. Вона жодного разу не була у шлюбі. Однак у 50 років Кітон всиновила двох дітей — доньку Декстер та сина Дюка.

Даян Кітон у 2013 році, фото Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав про смерть відомої української акторки. Вона грала у ситкомі "Коли ми вдома".