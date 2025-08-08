Рус

Була улюбленицею Ступки: як молодості виглядала землячка Зеленського, акторка Смородіна

Де зараз акторка Людмила Смородіна
Де зараз акторка Людмила Смородіна. Фото Колаж "Телеграфу"

Раніше Людмила часто отримувала ролі в кіно

Людмила Смородіна — популярна українська актриса театру та кіно, яка прославилась грою у фільмах "Ярослав Мудрий", "За двома зайцями", "Чорна пантера та Білий ведмідь". Зараз вона працює у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка, як і Богдан Бенюк.

"Телеграф" розповідав, якою Смородіна була у молодості, де грала, а також як складається її діяльність зараз.

Що відомо про Людмилу Смородіну

Майбутня актриса народилась у 1957 році у Кривому Розі. Її мама займалась випіканням тортів, а згодом — благоустроєм міста. Смородіна навчалась у Київському інституті театрального мистецтва імені Карпенка-Карого.

Після закінчення вишу Людмила почала працювати у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка в Києві. У її творчому доробку — понад 40 ролей: Венери у виставі "Енеїда", Гермиї — у "Сні в літню ніч", Годл — у "Тев'є-Тевель", Гонерилью — у "Королі Лірі", білу леді — в "Едіт Піаф. Життя в кредит". Її гру високо оцінював легендарний актор Богдан Ступка, який певний час очолював Театр імені Франка.

Людмила Смородіна в молодості
Людмила Смородіна в молодості, фото з її сторінки у фейсбуці

Одного разу актриса вийшла на сцену оголеною. Це відбулося у виставі "Майстер і Маргарита" через те, що її героїня мала бути тільки у фартусі, але Людмилі не запропонували гідного вбрання. Смородіна нанесла на тіло тон, тож всі подумали, що вона одягнена у балетний купальник.

Моя роль запам'яталася, був фурор! Глядачі в театрі просто не могли повірити своїм очам. Вони думали, що я одягнена у балетний купальник. Я ходила по сцені, як кішка, щоб у мене не рухалася груди. Правда, я нанесла тон на все тіло, і це дало мені відчуття одягу, тому я не хвилювалася… Але скільки б актрис потім не зіграли цю роль, ніхто не наважувався так перевтілюватися. Моя Гелла так і залишилася легендою.

Людмила Смородіна

Людмила Смородіна кар'єра
Людмила Смородіна грає у театрі з 70-х, фото з її сторінки у фейсбуці

У 1977 році Людмила дебютувала у стрічці "П'ять секунд до катастрофи", де мала роль телефоністки. Згодом актриса перевтілилась у лікаря Марію Дементьєву в науково-фантастичній картині "Петля Оріона".

У 1981 році Смородіна знялась в історичній стрічці "Ярослав Мудрий". Там вона отримала одну з головних ролей — Інгігерди, дружини Ярослава Мудрого. Попри те, що актриса сподівалась на успіх, її гру розкритикували у пресі.

Смородіна у стрічці "Ярослав Мудрий".
Смородіна у стрічці "Ярослав Мудрий", скриншот з фільму сайту "Штуки-дрюки"

У 1984 році Людмила перевтілилась у вчительку математики Ірину Григорівну у стрічці "Третій у п'ятому ряду" та дружину судді Агату у біографічному фільмі "Кармелюк". У 1988 році Смородіна зіграла роль балерини, яка опиняється у лікарні, у стрічці "Коли настане день".

У 90-х актриса отримувала епізодичні ролі у мінісеріалі "Далі польоту стріли" та фільмі "Провінціалки". Однією зі своїх улюблених робіт Людмила вважає стрічку "Чорна пантера та Білий ведмідь", де вона перевтілилась у Сніжинку.

Людмила Смородіна ролі
Смородіна часто грала в кіно, фото з її сторінки у фейсбуці

У 2003 році Смородіна зіграла у популярному мюзиклі "За двома зайцями", де її героїня — подруга Тоні Коровяк. У 2000-х Людмила з'являлась у картинах "На білому катері", "Дев'ять життів Нестора Махна", "Утьосов. Пісня довжиною у життя", "Територія краси".

Останні кінороботи, де грала Смородіна, це серіали "Жіночий лікар-2", "Швидка допомога", "Коли ми вдома. Нова історія", комедія "11 дітей з Моршина", історична драма "Кава з кардамоном".

Де зараз Людмила Смородіна

Зараз актриса продовжує грати у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка в Києві. Її гру можна побачити у постановках "Річард ІІІ", "Три товариші", "Тартюф", "Слуга двох панів", "Авантюрист", "Калігула".

Смородіна Театр імені Івана Франка
Смородіна зараз грає у Театрі імені Івана Франка, фото Валерії Лардар
Де зараз Людмила Смородіна
Смородіна грає у різних виставах, фото Валерії Лардар

Також у 2024 році Смородіна гастролювала по Україні з виставою "Егоїстки", де мала одну з головних ролей. На сторінці Людмили у фейсбуці можна побачити, що її часто позначають на фото та відео з вистав, а також вітають зі святами.

Смородіна у виставі "Егоїстки"
Смородіна у виставі "Егоїстки", фото з мережі
Бенефіс Людмили Смородіної
Бенефіс Людмили Смородіної, фото Валерії Лардар
Смородіна зараз
Смородіна зараз, фото з її сторінки у фейсбуці
Цікавий факт про Мілу Йововіч

