Не поспішайте викидати: простий 10-секундний тест визначить, чи жива ваша рослина

Цей простий садовий трюк займає всього кілька секунд і дозволяє визначити, чи знаходиться ваша рослина в стані спокою, чи її вже неможливо врятувати.

Нарешті прийшла весна, але якщо після зими деякі ваші садові рослини виглядають неживими, не варто від них відмовлятися. У той час як одні рослини знову починають рости при першому сонячному світлі, інші наполегливо залишаються голими, і важко визначити, загинули вони чи просто перебувають у стані спокою.

Саме тут багато садівників припускаються помилки. Перш ніж викинути слабку гортензію або листяне дерево, спочатку проведіть швидкий "тест кори". Ця проста перевірка займе всього кілька секунд і покаже, жива ваша рослина чи справді час її позбутися.

Вам потрібно лише акуратно зіскребти трохи зовнішньої кори чистим секатором чи навіть нігтем. Якщо нижній шар зелений і трохи вологий, рослина ще жива і повинна відновитися з підвищенням температури. Якщо ж він коричневий та сухий, рослина, можливо, загинула.

Зелений колір під корою – гарна ознака

Тим не менш, одна коричнева пляма не обов’язково означає, що ваша рослина загинула . Багато рослин відмирають в одних місцях, залишаючись при цьому здоровими в інших, тому важливо перевіряти їх кілька разів.

Варто також знати, що не у всіх здорових рослин під корою видно яскраво-зелений шар. У деяких видів, у тому числі хвойних, внутрішній шар може бути молочно-білим або навіть злегка коричневим .

