Хворів на рак крові: де похований український актор Тарас Мельничук, який помер у 27 років

Сьогодні, 13 жовтня, відомому українському актору Тарасу Мельничуку могло виповнитися 34 роки. Однак він помер у 2018 році від онкологічного захворювання. Також ми розповідали, чому акторка Марина Кукліна пішла із життя у 33 роки.

"Телеграф" вирішив з'ясувати, якою була кар'єра актора, де він грав, а також де його поховали.

Що відомо про Тараса Мельничука

Майбутній актор народився у 1991 році у Радивилові на Рівненщині. Він здобув освіту актора у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенко-Карого та муніципальній академії естрадного та циркового мистецтва. Окрім цього, Тарас навчався в акторській школі Film.ua.

Мельничук почав свою кар'єру на телебаченні. У 2011—2012 роках він грав клоуна Тарика в дитячій телепрограмі "Школа Доктора Комаровського" . Паралельно Тарас знімався у рекламі. У 2012 році він виконав головну роль вболівальника Coca-Cola — для EURO 2012.

Тарас Мельничук, фото з мережі

У 2013 році Мельничук з'явився у програмі "Пекельна кухня". Там він зіграв кухаря європейського рівня з приготування млинців. Незабаром Тарас став актором Театру юного глядача на Липках. Він виконував ролі у виставах "Ромео і Джульєтта" Шекспіра, "Снігова Королева" Андерсена, "Сон" Шевченка, "Ревізор" Гоголя.

Тарас Мельничук у театрі, фото з мережі

З 2011 року Мельничук почав грати у кіно. Він дебютував у серіалі "Справа для двох", де виконав роль журналіста. Пізніше Тарас зіграв у серіалі "Повернення Мухтара", який свого часу був популярним в Україні. Також Тарас втілив роль спадкоємця Леонардо Да Вінчі в однойменному документальному фільмі.

Тарас Мельничук у кіно, фото з мережі

Серед інших кіноробіт за участі Мельничука — серіал "Все повернеться", де він зіграв студента. А у серіалі "Два життя" він перевтілився у продавця мобільних телефонів. Також Тарас грав у серіалах "Центральна лікарня", "Два життя / Чуже життя", "Ментівські війни".

Смерть і могила Тараса Мельничука

У 2015 році Мельничуку діагностували гострий мієлоїдний лейкоз — рак крові. Це стало несподіванкою для актора, адже він не палив, не вживав алкоголь і вів здоровий спосіб життя. Він пройшов три курси хіміотерапії в Києві. У Театрі юного глядача на Липках проводили благодійні вистави, на яких збирали кошти на лікування актора.

У мене в родині ніхто не страждав подібними захворюваннями. Я був упевнений, що абсолютно здоровий. Не курив, не вживав алкоголю, намагався правильно харчуватися. Займався улюбленою справою, будував плани на майбутнє. І тут раптом таке. Наші лікарі не звикли розповідати пацієнту подробиці його діагнозу. Але мені не три роки, і я сам все чудово зрозумів. Стало страшно не стільки за себе, скільки за маму. Тарас Мельничук

Тарас Мельничук помер у 27 років, фото з мережі

У складний період Мельничука підтримувала його дівчина Оля. У період лікування вони вирішили, що будуть одружуватися. У 2018 році Тарас помер. Йому було лише 27 років. У мережі немає інформації про поховання актора. Ймовірно, родина хоче, аби могила Тараса залишалась непублічною.

