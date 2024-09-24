Мільярди авансом, а поставок майже немає: постачання мінометних боєприпасів для ЗСУ зривається

Державний "Павлоградський хімічний завод", який підпорядковується Мінстратегпрому, за травень, червень, липень та серпень 2024 року мав поставити військовим 250 тисяч мінометних пострілів 120 мм, а фактично відвантажив трохи менше ніж 17 тисяч. Це при тому, що завод вчасно отримав мільярди гривень попередньої оплати.

"Агенція оборонних закупівель" підписала з державними "Артемом" та "Павлоградським хімічним заводом" рекордні контракти на постачання боєприпасів та сплатила десятки мільярдів гривень попередньої оплати у першому кварталі 2024 року. Проте практично за всіма цими контрактами зараз постачання зривається, що й відчувається на фронті. На це звернула увагу воєнна кореспондентка ТСН та державного телемарафону Юлія Кирієнко-Мерінова, пишуть "Факти".

Сотні тисяч артилерійських пострілів 122 мм та 152 мм та майже 2 мільйони мінометних пострілів 82 мм та 120 мм мали бути поставлені до кінця 2024 року. Перші поставки очікувались вже з травня… Але чи перевіряли в "Агенції" реальні спроможності цих двох державних заводів?

Водночас не "пасуть задніх" і власні підприємства Міністерства оборони України. Така ж історія і з державним підприємством "Спецтехноекспорт", що підпорядковується Міноборони. На початку лютого 2024 року воно отримало майже 700 мільйонів гривень попередньої оплати для постачання 80 000 закордонних мінометних пострілів для 120 мм мінометів, але досі не поставило жодного.

Ще більш дивним виглядає те, що держава вирішила виділити такі великі кошти підприємству, чиї основні потужності на початок 2024 року все ще залишалися у прифронтовій зоні.

Журналістка також звернула увагу, що на бригаду українських військ виділяють лише 10 мін 120-мм на тиждень, що унеможливлює ефективний захист від штурмів російських військ. Міноборони називає такі постріли "критичною номенклатурою", до якої також входять 82 мм та 120 мм мінометні постріли, реактивні снаряди до "Граду", а також артилерійські постріли 122 мм, 152 мм та 155 мм.

Однак проблема криється не лише у Міноборони. Відповідальність за дефіцит боєприпасів покладається і на Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (Мінстратегпром), яке має забезпечувати Збройні Сили необхідною військовою продукцією.