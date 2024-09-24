Миллиарды авансом, а поставок почти нет: снабжение минометных боеприпасов для ВСУ срывается

Государственный "Павлоградский химический завод", который подчиняется Минстратегпрому, за май, июнь, июль и август 2024 года должен был поставить военным 250 тысяч минометных выстрелов 120 мм, а фактически отгрузил чуть менее 17 тысяч. Это при том, что завод вовремя получил миллиарды гривен предварительной оплаты.

"Агентство оборонных закупок" подписало с государственными "Артемом" и "Павлоградским химическим заводом" рекордные контракты на поставку боеприпасов и уплатило десятки миллиардов гривен предварительной оплаты в первом квартале 2024 года. Однако практически по всем этим контрактам сейчас поставка срывается, что и ощущается на фронте. На это обратила внимание военная корреспондентка ТСН и государственный телемарафон Юлия Кириенко-Меринова, пишут "Факты".

Сотни тысяч артиллерийских выстрелов 122 мм и 152 мм и около 2 миллионов минометных выстрелов 82 мм и 120 мм должны были быть поставлены до конца 2024 года. Первые поставки ожидались уже с мая… Но проверяли ли у "Агентства" реальные возможности этих двух государственных заводов?

В то же время не "отстают" и собственные предприятия Министерства обороны Украины. Такая же история и с подчиняющимся Минобороны государственным предприятием "Спецтехноэкспорт". В начале февраля 2024 года оно получило почти 700 миллионов гривен предварительной оплаты для поставки 80 000 зарубежных минометных выстрелов для 120 мм минометов, но до сих пор не поставило ни одного.

Еще удивительнее выглядит то, что государство решило выделить такие большие средства предприятию, чьи основные мощности к началу 2024 года все еще оставались в прифронтовой зоне.

Журналистка также обратила внимание, что на бригаду украинских войск выделяют лишь 10 мин 120-мм в неделю, что делает невозможным эффективную защиту от штурмов российских войск. Минобороны называет такие выстрелы "критической номенклатурой", в которую также входят 82 мм и 120 мм минометные выстрелы, реактивные снаряды в "Граду", а также артиллерийские выстрелы 122 мм, 152 мм и 155 мм.

Однако проблема кроется не только у Минобороны. Ответственность за дефицит боеприпасов возлагается и на Министерство по стратегическим отраслям промышленности (Минстратегпром), которое должно обеспечивать Вооруженные Силы необходимой военной продукцией.